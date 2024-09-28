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SON DAKİKA: Hizbullah doğruladı: Nasrallah öldürüldü

Son dakika haberi... İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladı. Hizbullah da Nasrallah'ın öldüğünü doğruladı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Hizbullah doğruladı: Nasrallah öldürüldü
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İsrail'in 27 Eylül Cuma günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hedef aldığı iddia edilen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın akıbetinin ne olduğu merak ediliyordu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) Nasrallah'a ilişkin açıklama yapıldı. IDF'nin X'teki (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Hasan Nasrallah artık dünyayı terörize edemeyecek" ifadeleri kullanıldı. 

İsrail ordusu ayrıca Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki'nin de öldürüldüğünü belirtti.

Reuters, konuya ilişkin haberinde, İsrail ordusunun resmi olarak Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladığını aktardı. Buna göre, ordu sözcülerinden Avichay Adraee, bugün yaptığı açıklamada, Nasrallah'ın İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.

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Hizbullah da doğruladı

32 yıldır Hizbullah'a liderlik eden Nasrallah hakkında Hizbullah'tan açıklama geldi ve öldürüldüğü İsrail ordusunun açıklamasından 3.5 saat sonra doğrulandı.

Hizbullah, bugün yaptığı basın açıklamasında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail hava saldırısı sonucu öldüğünü doğruladı.

Açıklamada "Lider Hasan Nasrallah öldürüldü. Hizbullah, İsrail'le savaşmaya devam edecek" denildi.

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