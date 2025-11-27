Trump'ın Irak Özel Temsilcisi Savaya: Kormor saldırısını "yasa dışı silahlı gruplar" düzenledi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya, Süleymaniye’deki Kormor gaz sahasına yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmelerini ABD merkezli X platformu üzerinden paylaştı.

"Yasa dışı gruplar hesap verecek"

Savaya, Irak hükümetinin saldırının faillerini ortaya çıkarması gerektiğini vurgulayarak, saldırının “yasa dışı faaliyet gösteren ve yabancı güçlerin düşmanca hedefleri doğrultusunda hareket eden silahlı gruplar” tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Irak’ın tam egemenliğe sahip bir devlet olarak bu tür yapıların varlığına izin veremeyeceğini belirten Savaya, yasa dışı silahlı tüm unsurların ve destekçilerinin “takip edilip hesap vereceğini” söyledi.

Savaya ayrıca Bağdat ile Erbil yönetimlerini güvenlik alanındaki işbirliğini artırmaya çağırdı ve enerji ile ekonomik altyapının korunması için iki taraf arasında daha yakın koordinasyon gerektiğini dile getirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar ve Elektrik bakanlıkları, önceki gece saat 23.30’da Süleymaniye’de bulunan Kormor gaz sahasının bir insansız hava aracıyla hedef alındığını açıklamıştı. Saldırı sonrası elektrik üretim tesislerine gaz akışının tamamen durduğu, bu nedenle bölgenin büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşandığı bildirilmişti.

"Bu bir terör eylemi"

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris de saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirerek sert bir açıklama yaptı. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Harris, saldırıyı “şiddetle” kınadığını belirtti ve IKBY’ye desteklerini yineledi. Görüşmede taraflar, IKBY’nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve saldırının sorumlularının tespit edilerek adalete teslim edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahadan yükselen alevlerin görüldüğü aktarılırken, saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmadı.