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Türkiye'den İran'a iade edilen rap sanatçısı Tatalu'ya idam cezası

İran, Türkiye'nin iade ettiği rap sanatçısı Tatalu'yu idama mahkum etti. Tatalu'nun kararı temyize götürme hakkı bulunuyor.

Haber Merkezi
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Türkiye'den İran'a iade edilen rap sanatçısı Tatalu'ya idam cezası
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İran'da dine hakaretten hüküm giyerek hapis cezasına çarptırılan rap şarkıcısı Amir Tatalu, savcılığın hapis cezasına itirazı üzerine yargılandığı üst mahkemede idama mahkum edildi. 

İtimat Gazetesi internet sayfasında yayınladığı haberde, Yüksek Mahkeme'nin İranlı sanatçıya verilen beş yıllık hapis cezasını iptal ettiğini, bunun yerine ölüm cezası verdiğini bildirdi. Ünlü rap sanatçısı Tatalu, 2023 yılı sonunda Türkiye'den İran'a iade edilmişti.

İran'da dine hakaret başta olmak üzere farklı suçlamalardan dolayı yargılanan Tatalu, çıkarıldığı mahkemede önce beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İtimat'ın haberine göre, savcılığın talebi üzerine Yüksek Mahkeme bu cezayı bozdu ve "Peygamber Muhammed'e hakaretten" idam cezası verdi. Ancak karara itiraz hakkı bulunuyor.

Gerçek adı Amir Hüseyin Mahsudlu olan 37 yaşındaki şarkıcı ve besteci, İran rapinin öncülerinden kabul ediliyor. Rap'i pop ve R&B ile birleştirmesiyle tanınan genç sanatçı, İran'da müzik sektöründe çalışma lisansı alamayınca 2018 yılında Türkiye'ye gitti. Ancak 2023'te Türkiye sanatçıyı İran'a iade etti.

Tatalu ayrıca gençleri fuhuşa teşvik etmek, İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde propaganda yaymak ve müstehcen içerik yayınlamakla suçlanıyor.

Eskiden destekleniyordu

Vücudunun tamamına yakını dövmeli olan rapçi, geçmişte muhafazakâr politikacılar tarafından, genç ve liberal görüşlü İranlılara ulaşmanın bir yolu olarak görüldüğü için desteklenmişti.

Tatalu, 2015'te İran'ın nükleer programını destekleyen bir şarkı da yapmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre İran'da geçen yıl en az 901 kişi idam edildi. 2024 yılındaki idamların çoğu uyuşturucu suçları nedeniyle infaz edilirken muhalifler ve protestocular da idam edildi. 

İran'da cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, tecavüz ve cinsel istismar gibi suçlar ölüm cezasıyla cezalandırıyor.

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