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Yellen: Fed'in faizi daha da artırma ihtiyacı azalabilir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'de yaşanan banka iflasları sonrasında daha ihtiyatlı hale gelmelerinin büyük olasılık olduğunu ve kredileri daha da sıkılaştırabileceklerini söyledi.

Haber Merkezi
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Yellen, bankaların muhtemelen daha temkinli davranacaklarını ve son banka iflaslarının ardından borç vermeyi daha da sıkılaştırabileceklerini ve muhtemelen Fed'in daha fazla faiz artırımına olan ihtiyacı ortadan kaldırabileceğini söyledi.

Yellen, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın geçen ayki başarısızlıklarının neden olduğu sistemik tehdidi durdurmak için alınan politika önlemlerinin, mevduat çıkışlarının durmasına neden olduğunu ve "her şeyin sakin olduğunu" bilirtti.

Pazar günü yayınlanması planlanan röportajda Yellen, "Bankalar muhtemelen bu ortamda biraz daha temkinli olacak. Bu olaydan önce bankacılık sisteminde borç verme standartlarında bir miktar sıkılaşma gördük ve daha fazlası da olabilir" dedi.

Bunun ekonomide "Fed'in yapması gereken daha fazla faiz artırımının yerine geçebilecek" bir kredi kısıtlamasına yol açacağını söyledi. Ancak Yellen, bu alanda ekonomik görünümünü değiştirecek "yeterince dramatik veya yeterince önemli" bir şey görmediğini söyledi.

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