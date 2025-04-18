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15 bin öğretmen atamasında kontenjanlar açıklandı: İşte en çok alım yapılacak branş...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025’te yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin kontenjan dağılımını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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15 bin öğretmen atamasında kontenjanlar açıklandı: İşte en çok alım yapılacak branş...
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Milli Eğitim Bakanlığından (MEB)  yapılan açıklamaya göre, 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları yapıldı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.

Bakanlıkça yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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