2024 KPSS ile son öğretmen ataması yapılacak: Kadro sayısı ortaya çıktı

2024 KPSS ile yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi Eğitim Editörü Mahmut Özay’ın edindiği bilgilere göre, hükümetin planladığı öğretmen atama sayısı 10 bin civarında. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ihtiyacı bu rakamın üzerinde.

"15 bin üzeri her sayı sürpriz gibi görünüyor" diyen Özay şu bilgileri paylaştı:

‘Ne olacak öğretmen atama sayısı’ tartışmaları için merak edenlere süreci özetlemekte fayda var. Öncelikle adım adım ilerleyelim. Yeni dönem bütçe kanunun geçtiğimiz haftalarda TBMM’de kabul edilmesiyle o haftadan sonra kamuya istihdam süreci için çalışma başladı.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) özelinde anlatırsak. Okullardan gelen verilerden yola çıkarak istihdam açığı için bir ihtiyaç haritası belirlendi.

Bu nasıl oluyor derseniz de her okulun haftalık ders saati sayısı ve öğrenci sayısından yola çıkarak bakılıyor. Bütün bu çalışmayı MEB kendi bünyesinde içinde yapıyor. Ardından kamu kurumlarına ne kadar istihdam sağlanacak taslağı çıkarıldı.

Devlet '10 bin' dedi

Bu taslak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından belirleniyor. MEB için söylenen rakam üzülerek söylüyorum 10 bin civarında. MEB’in yaptığı ihtiyaç haritasında ise talep ettiği atama sayısı bunun üzerinde. Bu konuda Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin devrede. İstişarelerini sürdürüyor.

Bakan Tekin sayıyı artırmak istiyor

Geçen atamada olduğu gibi bu defa da Bakan Tekin sayıyı artırmak istiyor. Dün yapılan Kabine toplantısında da bir temas gerçekleşti. Bu konu gündeme geldi. 'Güzel şeyler olacak' demiştim ama bu sene de atamalar tasarruf tedbirlerine takılacak gibi görünüyor. Evet bir tık daha artacak ama kesinlikle yazıldığı gibi 40 bin falan değil. 15 bin üzeri her sayı bir sürpriz gibi görünüyor.

Sağlıkçıların yüzü gülecek

İnşallah yanılırım ama bu ortamda tek gerçek bu. Farklı bir gelişme olursa da yazacağım. Yeni hastane yatırımları devam ettiği için sağlık alanında atama bekleyenler ise biraz daha şanslı. Onları sevindirecek atama sayıları masada duruyor."