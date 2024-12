Darüşşafaka Cemiyeti, kurumsal derecelendirme notuyla yine zirvenin sahibi oldu

Takip Et

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti, tam 161 yıldır “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2013 yılından bu yana kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu hazırlatarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen Darüşşafaka Cemiyeti, bu yıl da notunu 9,89’a yükselterek yine zirvenin tek sahibi oldu.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen derecelendirmenin metodolojisi; “pay sahipleri”, “kamuyu aydınlatma” ve “şeffaflık”, “menfaat sahipleri” ile “yönetim kurulu” başlıkları altında yapılan değerlendirmelere dayanıyor. Bu başlıklar altında yer alan 302 kriterin analizi sonucunda, ilgili kuruluşların kurumsal yönetim derecelendirme notları 10 üzerinden değerlendiriliyor.

Darüşşafaka Cemiyeti söz konusu derecelendirmeye her yıl tabi olarak, her yaştan binlerce bağışçısına karşı şeffaflığı en büyük sorumluluk olarak görüyor ve bu ilkelere önemli ölçüde uyum sağladığını ortaya koyuyor. Maddi durumu yetersiz, babası ve/veya annesi hayatta olmayan başarılı çocukların geleceğine ışık tutan Cemiyet, güvenilir ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla, ülkemize ve topluma katkıda bulunmaya devam etmeyi hedefliyor.

En yüksek nota sahip STK

Türkiye’nin kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptıran ilk sivil toplum kuruluşu olmanın ve her yıl notunu yükseltmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Darüşşafaka Cemiyeti olarak, ‘şeffaflık’, ‘hesap verebilirlik’ ve ‘sürdürülebilirlik’ ilkelerini benimsiyor; bu ilkelerin getirdiği sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hayırsever milletimizin Cemiyetimize yaptığı her kuruş bağışı, ülkemizin toplumsal kalkınmasına ve çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmasına yönelik en doğru şekilde değerlendirmeyi en önemli görevimiz olarak görüyoruz. 2013 yılında 8,40 puanla başlayan kurumsal derecelendirme yolculuğumuzda, bu yıl notumuzu 9,89’a yükselterek zirvedeki yerimizi korumanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de şu anda en yüksek nota sahip sivil toplum kuruluşu olsak da bununla yetinmiyoruz. Bu başarıyı her yıl daha da yukarıya taşımak için üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.