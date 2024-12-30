Simya VC liderliğinde Khenda 750 bin dolar yatırım aldı

Türkiye’nin ilk girişim sermayesi fonu 212’nin, erken aşama girişimlere yatırım yapma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği Simya VC, girişimlerin büyüme yolculuğuna desteğini sürdürüyor. Simya VC liderliğinde gerçekleşen yatırım turuna, DCP’nin de katılmasıyla; yapay zekâ destekli sürekli iyileştirme platformu Khenda toplam 750 bin dolar yatırım aldı. Khenda aldığı bu yatırımla; küresel pazardaki ölçeklenmesini hızlandırırken Kuzey Amerika’da satış ve pazarlama faaliyetlerini artırıp cirosunu büyütmeyi hedefliyor.

Üretimdeki geleneksel yöntemlerle toplanamayan verileri yapay zekâ temelli görüntü işlemeyle toplayarak üretim verimliliğini artıran çözümler sunan Khenda, mevcut güvenlik kameralarını kullanarak üretim süreçlerinde harcanan birim zaman, makine çalışma ve duruş süreleri, ıskartaya ayrılan ürün miktarı gibi verileri topluyor ve raporluyor. Khenda, bu sayede mühendislerin, veriler doğrultusunda üretimdeki problemleri ve darboğazları otomatik olarak tespit etmelerini ve verimliliği artırmalarını sağlıyor.

2025’te de yatırımlarını sürdürecek

Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Simya VC olarak, yapay zekâ tabanlı görüntü işleme teknolojisiyle üretim süreçlerinde çözüm üreten Khenda’ya yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Khenda, geleneksel yöntemlerle toplanması mümkün olmayan kritik verileri mevcut güvenlik kameralarını kullanarak topluyor ve bu sayede üretim mühendislerinin daha verimli, sürdürülebilir ve akıllı süreçler tasarlamalarına imkân tanıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, yalnızca üretim verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak sektörün dijital dönüşümüne liderlik ediyor. Khenda’nın üretim süreçlerini optimize etme vizyonuna inanıyor ve bu heyecan verici yolculuklarında ihtiyaç duydukları her adımda yanlarında olacağız. 2025’te de yenilikçi girişimlere yatırım yapma kararlılığımızı sürdüreceğiz.”

Yapay zekâ teknolojileriyle üretim süreçlerini dönüştürüyor

Khenda Kurucu Ortağı ve Eş CEO’su Çağkan Ekici ise şunları söyledi:

“Khenda olarak yapay zekâ alanında hızla gelişen teknolojileri ürünümüze entegre ediyoruz. Üretim aşamalarına ilişkin videolardan oluşan veri setimizle birlikte, görsel dil modelleri üzerine Ar-Ge çalışmalarına devam ediyoruz. Uyguladığımız bu yeni teknolojinin sonuçları, müşterilerimiz tarafından büyük beğeniyle karşılandı ve kullanılmaya başlandı. Aldığımız yatırımla birlikte, önümüzdeki dönemde bu alanda yapacağımız yeni Ar-Ge çalışmalarıyla ürünümüze daha fazla yapay zekâ teknolojisi kazandırmayı hedefliyoruz.”

Kuzey Amerika’daki pazar payını artırmayı hedefliyor

Khenda Kurucu Ortağı ve Eş CEO’su Aykan Ekici, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Kuzey Amerika üretim endüstrisi, ürünümüze büyük ilgi gösterdi ve bu bölgedeki pazar payımız hızla artıyor. Bu rüzgarı arkamıza alarak, bu yatırım turundaki kaynaklarla pazar liderliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yeni çıkardığımız Vision-MES ürünümüzle küçük ve orta ölçekli işletmeleri de müşteri ağımıza katıp, üretim endüstrisinin verimliliğini artırmaya devam edeceğiz.”