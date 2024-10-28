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Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: İtiraz süreci başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin bugün başladığını ve 1 Kasım 2024'te sona ereceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: İtiraz süreci başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin bugün başladığı belirtilen açıklamada, sürecin 1 Kasım 2024 tarihinde sona ereceği kaydedildi.

1 Kasım'da sona erecek

Açıklama "20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları, e-Devlet üzerinden 25 Ekim 2024 tarihinde öğretmen adaylarımızın erişimine açılmıştır. Sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci, bugün (28 Ekim) başlamış olup 1 Kasım 2024 tarihinde sona erecektir. Sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım 2024 tarihinde sonuçlandırılacaktır. İtiraz süreci tamamlandıktan sonra kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamalar, 14 Kasım’da başlayacak atama tercihleri esnasında adayların tercih ekranlarında yer alacaktır."  denildi.

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