Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Sözleşmeli öğretmenlik için ilan edilen alanlarda kadroya başvuran ve başvuruları onaylanan adaylardan, KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puanı alanlardan başlanarak belirlenen kontenjanın 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

Başvurular elektronik ortama alınmıştı

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştı. Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklanırken adayların sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

Sözlü sınav 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek.

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