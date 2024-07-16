Türk Telekom Vitamin LGS’yle 30 öğrenci LGS’den tam puan aldı

Türk Telekom iştiraki Sebit’in öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) başarılı olmaları için geliştirdiği eğitim çözümü Vitamin LGS, tercih dönemi olan 28 Haziran – 17 Temmuz tarihlerinde online bire bir görüşmelerle öğrencilere rehberlik hizmeti sundu.

Yeni nesil sorular ve çözüm videolarından oluşan yaklaşık 16 bin soruluk havuzu, dijital sistemle uyumlu 28 soru bankası ve uzmanlarla online bire bir rehberlik görüşmeleri hizmetiyle Vitamin LGS; 2025 yılında da 8. sınıf öğrencilerinin en önemli kaynağı ve referansı olacak.

Türk Telekom iştiraki ve Türkiye’nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit, geliştirdiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrenciyi eğitim hayatları boyunca desteklemeye devam ediyor. Sebit’in 35 yılı aşkın Ar-Ge deneyimiyle 8. sınıf öğrencileri için geliştirdiği Vitamin LGS’yle sınava hazırlanan 30 öğrenci, bu seneki LGS’de tam puan alarak Türkiye birinciliği kazandı. Öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde en büyük destekçisi olan Vitamin LGS, online bire bir görüşmelerle sunduğu rehberlik hizmetiyle tercih döneminde de öğrencilerin yanında oldu.

Vitamin LGS'yle öğrencinin performansı kesintisiz takip ediliyor

Vitamin LGS; binlerce beceri temelli yeni nesil soru ve çözüm videosu, eksikleri tamamlamaya yönelik yüzlerce etkileşimli öğretmen konu anlatımı, LGS’de çıkacak sorulara benzer sorulardan oluşan deneme sınavları ve ders denemeleri sunuyor. Ek olarak öğrencinin gelişimini ve eksiklerini raporlayan performans takip sistemi, öğrenciyi cevaplarına göre yönlendiren “Adım Kartları Seti” ve LGS’ye hazırlıkta en çok tercih edilen soru bankalarını tek bir eğitim setinde bir araya getiriyor.

LGS hazırlığında ve tercih döneminde uzmanlarla rehberlik desteği Vitamin LGS’de

Akıllı yönlendirmeler yapan yapay zekâ teknolojisiyle Vitamin LGS, öğrencileri LGS hazırlık sürecinde adım adım destekliyor. LGS’ye hazırlanan öğrencilere sınav için gerekli olan analiz etme, kritik düşünme, problem çözme gibi üst düzey becerileri kazandıran Vitamin LGS; “Bire Bir Rehberlik” uygulamasıyla da öğrencilerin uzman psikolojik danışmanlardan ve psikologlardan online rehberlik hizmeti almalarına da olanak sağlıyor. Vitamin LGS Bire Bir Rehberlik Paketi’nde “Sınav Kaygısı Ölçeği” ve “Çalışma Davranışı Ölçeği” olmak üzere 2 test, öğrencilere yönelik 13 ve velilere yönelik 12 eğitim, kırkar ve yirmişer dakikalık 5 adet bire bir online görüşme bulunuyor. Online görüşmeler ek paketlerle artırılabiliyor. Vitamin LGS’nin yeni tercih paketiyle de öğrenciler tercih döneminde Vitamin LGS rehber öğretmenlerinden bire bir online görüşmelerle destek alabiliyor.