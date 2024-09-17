YDS başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 3 Kasım Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) başvuruları başladı.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün başlayan başvurular, 25 Eylül'e kadar sürecek.
Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
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