123 ülkeye 2,64 milyar dolarlık fındık ihraç edildi

VEYSEL AĞDAR – İSTANBUL

2024 yılında toplam 123 ülkeye 323 bin 244 ton/iç fındık ihraç edildi. Bu ihracat karşılığında 2 milyar 635 milyon 868 bin 856 dolar gelir elde edildi.

2023 yılında 1 milyar 864 milyon 551 dolar karşılığında 283 bin 519 ton fındık ihraç edilmişti. 2024-2025 sezonunun ilk 4 ayında 134 bin 932 ton iç fındık ihraç edildi. Bu ihracat karşılığında da 1 milyar 96 milyon 756 bin 869 dolar gelir elde edildi.

1 Eylül-31 Aralık 2023 sezonuna göre hem miktar hem de değer bazında artış var. 2023 sezonunun ilk 4 ayında 114 bin 848 ton iç fındık ihraç edilmiş, karşılığında da 807 milyon 565 bin 559 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

Düşük kur suni fiyat artışı yarattı

Yıllık bazda değerlendirildiğinde hem miktar hem de değer olarak tüm zamanların en yüksek ikinci ihracat rakamlarına ulaşıldığını kaydeden Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, ihracatımızdaki artış sevindirici olsa da dünya fındık üretimindeki gücümüzü ve üstünlüğümüzü göreceli olarak kaybetmeye başladığımız gerçeğinin akıllardan çıkarılmaması gerektiğinin altını çizdi.

90’lı yıllarda Türkiye’nin dünya fındık üretimindeki payının %80-82 seviyesinde olduğunu vurgulayan Sabır, son 10 yılda üretimdeki payımız %65 seviyelerine gerilediğini söyledi.

Düşük döviz kurlarının Türk fındığının fiyatını dolar bazında suni olarak yükselttiğini belirten Sabır, “Bu kısa dönemde avantajlı olarak görünse de yüksek fiyatların cazibesiyle fındık tarımının çok kârlı bir iş haline geldiği rakip ülkelerin yeni üretim sahaları açarak üretimlerini hızlı bir şekilde artırmasına da yol açmakta. Özellikle Şili’deki agresif büyüme dikkat çekmekte olup, söz konusu ülkenin uzun vadede Türkiye’den sonra ikinci büyük üretici olması beklenmekte” diye konuştu.