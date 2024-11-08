2025'te günlük yemek parası ne kadar olacak?

2024 yılında yemek istisnası günlük 170 TL olarak belirlenirken, 2025 yılından yeniden değerleme oranı (YDO) üzerinden hesaplanan günlük yemek ücretinin 240 TL olması bekleniyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, "İşçinin, emekçinin günlük yemek bedeli gizli gizli kırpılmış" derken, yıllar içinde yemek istisna bedelinin nasıl alım gücünün eridiğini yazdı.

Yemek istisnaları nasıl değişti?

2008 yılında 9 TL olan yemek istisnası ücreti, 2020 yılında 23 TL’ye (KDV dahil 24,84 TL) çıkarken, 2024 yılında da 170 TL olmuştu. Gelecek yıl yüzde 43,93 oranında uygulanacak olan YDO ile 244,68 TL seviyelerinde olması bekleniyor.

2020 yılından bu yana yemek istisnaları yüzde 639 oranında artarken, gıda enflasyonundaki artış oranı yüzde 535, yemek istisna ücretlerinin geçerli olduğu yemek çekleri ya da kartlarının geçerli olduğu lokantalardaki yemeklerin harcama kalemindeki artış ise yüzde 691 oldu.

Yemek istinası nedir?

İşverenlerin, işyerinde yemek vermedikleri hallerde, çalışma günlerine ait “bir günlük yemek” bedelinin belli bir miktarını aşmayan kısımlar istisna kapsamında alınıyor. Bu tutarın üzeri vergilendiriliyor.

“2000 yılından bu yana kuruşu kuruşuna uygulansaydı”

Sosyal medyada X platformunda yaptığı paylaşımda Bingöl, şu ifadelere yer verdi:

"2024 yılı yemek istisnası 170 TL idi. Yüzde 43,93 olan yeniden değerleme oranı ile önümüzdeki yıl bu tutar 240 TL olacaktır.

Şayet bu oran 2000 yılından bu yana kuruşu kuruşuna uygulansaydı önümüzdeki yıl bu tutarın 359,42 TL olması gerekirdi.

Yıllar içerisinde işçinin, emekçinin, bordrolunun günlük yemek bedeli de gelir vergisi dilimlerinde olduğu gibi gizli gizli kırpılmış, lokması dilim dilim elinden alınmıştır.

Önerimiz ise günlük yemek bedeli istisnasının kalıcı ve adil bir çözüme ulaşması açısından asgari ücrete endekslenmesi ve günlük asgari ücretin brüt tutarının en az yarısı kadar uygulanmasıdır."