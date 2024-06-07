AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 10 Haziran Pazartesi günü açıklanacak Nisan 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 6 milyar 132,4 milyon dolar açık verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentisi 5 milyar 500 milyon dolar ile 6 milyar 700 milyon dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 28 milyar 286 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, martta 4 milyar 544 milyon dolar açık vermiş, yıllıklandırılmış cari açık ise 31 milyar 232 milyon dolar olmuştu.