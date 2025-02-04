Emekli, memur ve asgari ücretlinin zamları buhar oldu!

Yılbaşından bu yana birçok kalemi etkileyen fiyat artışları işçi, emekli ve memur gibi sabit gelirlilerin maaşlarına yapılan zamları daha ilk aydan olumsuz etkiledi. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, yılın başında 1.969 lira zam verilen en düşük emeklinin elinde sadece 870 lira kaldı. Asgari ücretlinin 5 bin 102 liralık zammından elde kalan ise 3 bin 423 lira oldu.

Ocak ayı enflasyonunu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yüzde 5.03, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yüzde 8.22 olarak hesapladı. Asgari ücret, yılın başında yapılan 5 bin 102 liralık zamla 17 bin 2 liradan 22 bin 104 liraya yükseltilmişti. Asgari ücretin alım gücü 1 Şubat itibariyle TÜİK’in enflasyonuna göre, 1.059 lira eriyerek 21 bin 45 liraya, ENAG enflasyonuna göre ise 1.679 lira eriyerek 20 bin 425 liraya düştü. Bu veriler, asgari ücretin alım gücünün Türk-İş’in ocak ayı için hesapladığı 22 bin 131 liralık açlık sınırının da 1.706 lira altında kaldığını gösteriyor.

Açlık sınırının altında

En düşük işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin Hazine destekli aylığı 1.969 liralık zamla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Açlık sınırının yarısına yakın belirlenen en düşük emekli aylığının alım gücü TÜİK enflasyonuyla 693 lira eriyerek 13 bin 776 liraya, ENAG enflasyonuyla ise 1.099 lira eriyerek 13 bin 370 liraya düştü.

1.969 liralık zamdan emeklinin elinde 870 lira kaldı. En düşük memur emeklisinin 2 bin 30 liralık zammından elinde kalan ise 540 lira oldu.

6 aylık zamdan yüzde 3.3 kaldı

Yeni yılda memur ve memur emeklilerine yüzde 11.54 zam yapılmıştı. 6 ay için verilen bu zammın TÜİK’e göre yaklaşık yarısı, ENAG’a göre üçte ikisi daha ilk aydan yok oldu. Memur ve emeklisinin elinde sadece yüzde 3.3’lük zam kaldı.

Yılbaşında 40 bin 375 lira yapılan en düşük memur maaşının alım gücü TÜİK’e göre 38 bin 441 liraya, ENAG’a göre 37 bin 308 liraya düştü. 46 bin 337 olan öğretmen maaşının alım gücü 3 bin 520 lira eriyerek 42 bin 817 liraya, 55 bin lira olan polis maaşının alım gücü de 4 bin 178 lira eriyerek 50 bin 822 liraya geriledi.