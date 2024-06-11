Alternatif yatırım fonları 247 milyar lirayı aştı

Son yıllarda dünyada hızla büyüyen ve Türkiye’de 10 yıllık geçmişi olmasına rağmen 200 milyar lira büyüklüğü aşan alternatif yatırım fonları piyasasında yatırım yapılmasını sağlayan mobil uygulama Fonmap hayata geçti.

Uygulama, Girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) ve gayrimenkul yatırım fonlarında (GYF) tamamen dijital ortamda işlem yapılmasını sağlayacak. Nitelikli yatırımcılar Fonmap ile hiçbir evrakla uğraşmaksızın geleceğin unicorn’larına, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere ve AVM, lojistik merkezi, ofis, arsa, konut projesi gibi getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere yatırım yapabilecek. Uygulama ile SPK tarafından ihracı onaylanmış GSYF ve GYF’lerin bilgisine ulaşılıyor ve fon alımı yapılabiliyor.

Uygulamanın ikinci fazında devreye alınacak özellikle birlikte, henüz süresi dolmamış yani itfa olmamış fonların devredilmesi sağlanacak. Kullanıcılar portföylerindeki fonları kısmi olarak veya tamamen elden çıkarmak istediklerinde kendi paylarını Fonmap’teki diğer yatırımcılara satabilecek. Böylece henüz süresi dolmamış bu fonlardaki payları, ilgilenen başka Fonmap kullanıcıları alarak portföylerine ekleyebilecek. Bu özellik aynı zamanda ihraca kapanan fonların yatırımcılar nezdinde yeniden ulaşılabilir olmasını mümkün kılacak. Bu sayede ise fonların likiditesi artacak.

"Girişimlere ve gayrimenkullere dijital ortamda yatırım imkânı"

“Uygulama ile alternatif yatırım fonlarına erişimi tamamen dijital ortama taşıyoruz” sözleriyle yeni uygulamayı tanıtan Fonmap Kurucu ve Genel Müdürü Tuba Ertugay şunları söyledi: “Uygulamada, bireysel yatırımcıların önündeki erişim engellerini kaldırarak alternatif yatırım fonlarına yatırımı geniş kitlelere ulaştırma amacıyla yola çıktık. Uygulamanın alternatif yatırım fonlarına sağlayacağı erişim kolaylığı ve likiditenin, sermaye piyasalarına yepyeni bir soluk ve anlayış getireceğine inanıyoruz. Uygulamada yatırımcılar, alternatif yatırım fonlarını keşfederek, portföylerini zenginleştirebilecekler.

Uygulamamızın kullanıcıları, SPK tarafından ihracı onaylanan fonları tek bir uygulama üzerinden takip edebiliyor ve anlaşmalı olduğumuz portföy yönetim şirketlerinin ihraçtaki fonlarını alabiliyor. Finansal geleceklerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar sadece birkaç tıkla geleceğin unicorn’unun veya bir AVM’nin yatırımcısı olabiliyor. Fon performans takibi için de yatırımcıların portföylerinin büyüklük ve getirisini kolayca takip edebileceği bir kullanıcı deneyimi tasarladık. Fonların performansını, altın, BIST 100 endeksi, temel döviz kurları ile karşılaştırmalı görerek, yatırım kararlarına derinlik sağlayan ekranlar sunuyoruz. Bunun yanı sıra, yeni ihraç edilen fonlara dair duyurular, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri, bağımsız denetim raporları ve piyasadan haberlerle de yatırımcının güncel duruma hâkim olarak yatırım yapabilmesi için dinamik bir ortam oluşturduk. Dağıtım anlaşması yaptığımız ilk portföy yönetim şirketleri, Re-Pie Portföy, Albaraka Portföy, İstanbul Portföy, BV Portföy, 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy ve Neo Portföy oldu.”

Ertugay, “Alternatif yatırım fonlarına erişimi artırarak, ülkemiz girişim ekosisteminin ve gayrimenkul pazarının sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Alternatif yatırım fonları 247 milyar lirayı aştı

Yapılan açıklamaya göre; pandemi sonrasında dünya genelinde enflasyonun yükselmesi, bunun yanında piyasa görünümünü bulanıklaştıran jeopolitik gelişmelerle birlikte fonlar ve hisse senetleri başta olmak üzere finansal araçlara olan ilgi arttı. Halka arzların da etkisiyle borsada yatırımcı sayısında rekor kırıldı. Benzer biçimde menkul kıymet yatırım fonlarına olan ilgi de arttı. Bu tablo içerisinde alternatif yatırım fonları olarak anılan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarının (GYF) çeşitliliği, bu fonların büyüklüğü ve fonlara olan talep de yükseliyor. SPK rakamlarına göre ihracı onaylanan 287 GSYF ve 165 GYF bulunuyor. Yatırım almış fonların toplam büyüklüğü, mayıs ayı itibarıyla geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 168 artarak 247 milyar lirayı aştı. GSYF’lerin toplam büyüklüğü 158 milyar lira, GYF’lerin toplam büyüklüğü ise 89 milyar lira oldu. Geçen seneye göre fon büyüklükleri sırasıyla yüzde 158 ve yüzde 140 arttı.

GSYF’lere olan talepteki artışın başında uluslararası ölçekte başarıyı yakalamış girişimler geliyor. 2023 yılında girişimlere yapılan neredeyse her iki yatırımın birinde bir GSYF yer aldı. GYF’ler geleneksel gayrimenkul yatırımcısının hemen ilgisini çeken avantajları sayesinde giderek daha fazla fark ediliyor. Profesyonellerce yönetilen bu fonlar, bireysel yatırımcının erişme olanağı olmayan lojistik merkezi, AVM, arsa, ofis veya toplu konut projesi gibi varlıklara yatırım olanağı sunarken, uzun vadede istikrarlı bir getiri vadediyor. Yatırımcıların bu gayrimenkuller için tapu ve vergi işlemleri veya kiracı yönetmek gibi işleri yapmak zorunda olmamaları da bu fonlara olan ilginin artmasında rol oynuyor.