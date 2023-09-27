Altın - dolar kaç TL? BIST 100 endeksi kaç puan?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 değer kaybederek 8.207,66 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,60 puan azalarak 8.207,66'ya indi. Toplam işlem hacmi, 64 milyar lira olarak gerçekleşti.

En çok değer kazanan sektörler hangisi?

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,02 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,36 ile kimya, petrol, plastik oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Küresel piyasalarda karışık seyir

Küresel piyasalarda zayıf gelen ABD verilerinin endişeleri artırmasının ardından karışık bir seyir izlendi. Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi'nin, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldığını hatırlatan analistler, endeksin bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indiğini söyledi.

EBRD, Türkiye büyüme tahminini yükseltti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti. Banka'nın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde ise bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.

Ayrıca, Türkiye'nin, Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz ihraç edeceği açıklandı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, "Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz arzına imkan sağlayan 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek anlaşma kapsamında Türkiye'den Romanya'ya boru hatları ile doğal gaz ihracatına 1 Ekim'de başlanacaktır." denildi.

Yurt içi ve yurt dışı veri gündeminde neler var?

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altında yatay seyir

Altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,67 azalışla 1.665 liradan tamamlamıştı.



Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına paralel 1.665 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.736 liradan, Cumhuriyet altını 11.042 liradan satıldı.

Dolar euro kaç TL?

Serbest piyasalarda saat 14.30 itibariyle;

1 ABD doları 27,2987 TL

1 euro 28,7896 TL'den işlem görüyor.