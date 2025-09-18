Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda akaryakıt fiyatlarına bir zam daha göründü.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 20 Eylül Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında artış olacak. Zammın 1 lira dolaylarında olması bekleniyor. Zammın ardından bazı şehirlerde benzinin fiyatı 56 lirayı aşacak.

