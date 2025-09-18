Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

  1. Ekonomim
Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. 20 Eylül Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında artış olacak. Zammın ardından benzinin litresi bazı şehirlerde 56 lirayı aşacak.

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda akaryakıt fiyatlarına bir zam daha göründü. 

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 20 Eylül Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında artış olacak. Zammın 1 lira dolaylarında olması bekleniyor. Zammın ardından bazı şehirlerde benzinin fiyatı 56 lirayı aşacak. 

Güncel akaryakıt fiyatları

Şehir Benzin Motorin Otogaz
İstanbul Avrupa 53,07 54,40 26,51
İstanbul Anadolu 52,92 54,28 25,88
Ankara 53,90 55,40 26,40
İzmir 54,23 55,73 26,33
