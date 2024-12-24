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Asgari ücretli İstanbul’da 4 maaşla geçinemiyor!

Asgari ücretin İstanbul’da yaşam maliyetleri karşısında gerilemesini İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce paylaştı. İPA’nın hesapladığı İstanbul’da Yaşam Maliyeti 2020 yılında 3 asgari ücret ederken, 2024 yılında kaç maaşa çıktı?

Haber Merkezi
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Asgari ücretli İstanbul’da 4 maaşla geçinemiyor!
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Asgari ücrete son yıllarda yükselen enflasyonla yapılan yüksek zamlar alım gücünü korumaya yetmiyor. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) her ay İstanbul’da Yaşam Maliyeti’ni hesaplıyor.

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce, asgari ücretin resmi verilere göre Türkiye’nin nüfusunun yüzde 18’inin yaşadığı şehirde yaşamaya yetmediğini paylaştı.

2020 yılında İstanbul'da Yaşam Maliyeti 3 asgari ücret ederken, 2024 yılında 4,5 asgari ücret ediyor. 

“Acı tablo”

Gökce, paylaşımında şunları söyledi:

“Acı tablo: 4 yılın hikayesi

2020 yılı Kasım ayında İstanbul’da 3 asgari ücretle yaşam maliyeti karşılanabiliyorken, bugün 4,5 asgari ücretle yaşam maliyeti ancak karşılanabiliyor.

Yaşam maliyeti ile alınan ücretler arasındaki fark açıldı. Asgari ücretlinin maaşının neredeyse yarısı eridi

Yani asgari ücretli 4 yıl çalıştı, çabaladı, emek verdi, ter akıttı ama 4 yıl önce mutfağına aldığı kadar ekmeği, eti, sebzeyi şimdi alamıyor, bugün 4 yıl öncesinden de kötü bir şekilde yaşıyor.”

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