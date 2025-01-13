Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2025! Bu saatlerde %50 indirimli: Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar oldu? Avrupa Tüneli güncel fiyat

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldığı duyurmasının ardından Avrasya Tüneli'ne de zam geldi.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 225 TL'ye çıkarıldı

AVRASYA TÜNELİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

2024 yılında 156 TL olan Avrasya Tüneline 2025 yılında yüzde 44 zam gelmiş oldu. 2025 yılında yapılan zamla Avrasya Tüneli geçiş ücreti 225 TL'ye yükseldi.

AVRASYA TÜNELİ OTOMOBİL ÜCRETİ

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 225 TL'dir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 04:59’a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 112,5 TL olarak uygulanacaktır.

AVRASYA TÜNELİ MİNİBÜS ÜCRETİ

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde minibüsler için 337,5 TL'dir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 04:59’a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 168,75 TL olarak uygulanacaktır.

AVRASYA TÜNELİ MOTOSİKLET ÜCRETİ

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde motosikletler için 175 TL'dir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 04:59’a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 87,5TL olarak uygulanacaktır.