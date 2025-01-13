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Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2025! Bu saatlerde %50 indirimli: Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar oldu? Avrupa Tüneli güncel fiyat

Köprü ve otoyollara gelen zam sonrası Avrasya Tüneli'ne de zam geldi. Zam kararı sonrası vatandaşlar "Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2025, Avrasya Tüneli ücreti ne kadar oldu, Avrasya Tüneline ne kadar zam geldi, Avrasya Tüneli güncel fiyat 2025, Avrasya Tüneli hangi saatlerde indirimli, Avrasya Tüneli indirimli saatler ne zaman, Avrasya Tüneli indirimli geçiş saati kaçta başlıyor, Avrasya güncel fiyat 2025" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2025...

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Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2025! Bu saatlerde %50 indirimli: Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar oldu? Avrupa Tüneli güncel fiyat
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldığı duyurmasının ardından Avrasya Tüneli'ne de zam geldi.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

 Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 225 TL'ye çıkarıldı 

AVRASYA TÜNELİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

2024 yılında 156  TL olan Avrasya Tüneline 2025 yılında yüzde 44 zam gelmiş oldu. 2025 yılında yapılan zamla Avrasya Tüneli geçiş ücreti 225 TL'ye yükseldi. 

AVRASYA TÜNELİ OTOMOBİL ÜCRETİ 

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 225 TL'dir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 04:59’a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 112,5 TL olarak uygulanacaktır. 

AVRASYA TÜNELİ MİNİBÜS ÜCRETİ

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde minibüsler için  337,5 TL'dir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 04:59’a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 168,75 TL olarak uygulanacaktır. 

AVRASYA TÜNELİ MOTOSİKLET ÜCRETİ

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde motosikletler için  175 TL'dir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 04:59’a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 87,5TL olarak uygulanacaktır. 

 

 

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