Avrasya Tüneli'nde geçiş garantisi tutturulamadı: 700 milyon dolar ödendi

2016 yılında hizmete giren Avrasya Tüneli'nden 7 yıl 8 ayda 141 milyon araç geçti. Ancak, günlük 70 bin araç geçiş garantisi aşılamadı.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat, bu süre zarfında garanti edilen 192 milyon araç sayısına ulaşılamadığını belirtti. Geçmeyen 51 milyon aracın farkı ise Hazine tarafından karşılandı.

Geçmeyen araçların yarattığı farkla Hazine, işletmeci firmaya 700 milyon dolar ödeme yaptı.

Polat, bu durumun "Milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak" söylemiyle çeliştiğini ifade etti. Bu fark ödemeleri, tünelin 18 yıl daha işletilecek olmasıyla artmaya devam edecek. T24'te yer alan habere göre Polat, firmanın işletme süresi sonunda sadece fark ödemeleri ile iki tünel parasını elde edeceğini söyledi.