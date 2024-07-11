Aydınlatma zammı geliyor: Yüzde 30'a yükselecek

Tasarruf tedbirleri doğrultusunda hazırlanan bu paket, büyükşehir ve mücavir alan belediyelerinin aydınlatma giderleri için kesilen yüzde 20'lik payı yüzde 30'a, diğer belediyeler için ise yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıyor.

Ayrıca, düzenlemenin bir diğer maddesi ise BOTAŞ'ın doğal gaz ithalatından kaynaklanan her türlü borcunun silinmesi yönünde. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu yeni düzenleme 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

11,7 milyar TL tasarruf edilecek

Yeni düzenlemenin gerekçesi olarak, 2024 yılı bütçesinde genel aydınlatma giderleri için 35 milyar lira ödenek ayrıldığı belirtiliyor.

Ayrıca, genel bütçe vergi gelirleri payından ise 7,2 milyar TL aktarım öngörülüyor. Belediyelerin aydınlatma giderlerinde ödeyeceği payın artırılmasıyla birlikte, bütçede 11,7 milyar lira tasarruf edilmesi hedefleniyor.