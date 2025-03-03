Bakan Bolat: Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesinde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, enflasyonun düşmeye devam ettiğini belirterek, yatırım, üretim ve istihdamın arttığını dikkat çekti.

Bakan Bolat, "Aldığımız tedbirlerin, sıkı denetimlerin etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35,11 olarak gerçekleşti." dedi.

Bakan Bolat’ın açıklaması şu şekilde:

“2025 yılı Şubat ayında aylık enflasyon %2,27 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon %39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Böylelikle tepe noktası 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 9 ayda 36,4 puan düşmüştür.

“Gıdada enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesi gerçekleşti”

Ticaret Bakanlığı olarak aldığımız tedbirlerin ve sıkı denetimlerin etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6,7 puan gerileyerek, son 3 yılın en düşük seviyesi olan %35,11 olmuştur.

“Fahiş fiyat mücadelemiz sürüyor”

İç ticarette hem vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. 21 aydır aralıksız yapılan denetimler ve haksız ticari uygulamalar ve fahiş fiyatlarla mücadele etkisini göstermektedir. Ekonomik temellerle açıklanmayacak bir şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli bir şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir. Alınan tedbirler, Ramazan ayında ılımlı fiyat seyrini sağlamıştır.

“Makro-finansal istikrarı güçlendiriyoruz”

Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendiriyor ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyoruz.

“TÜFE enflasyonundaki düşüş eğilimi sürmektedir”

Uygulamakta olduğumuz Program meyvelerini veriyor. Bu kapsamda dezenflasyon sürecine ve dünya ekonomisindeki zorlu koşullara rağmen Türkiye ekonomisi dengeli bir şekilde büyümeye devam ediyor. 2024 yılının son çeyreğinde Türkiye ekonomisi %3,0 oranında büyüyerek 18 çeyrektir kesintisiz büyüme süreci devam etmiştir. Mal ve hizmet ihracatındaki artışlar ile ithalattaki düşüş neticesinde cari işlemler açığı 2024 yılında 30 milyar dolar düşüşle 10 milyar dolara gerilemiştir. Programın en önemli amacı olan enflasyon ile mücadele ise kararlılıkla devam etmekte ve TÜFE enflasyonundaki düşüş eğilimi sürmektedir.

- TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon %39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Böylelikle 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 9 ayda 36,4 puan gerilemiştir.

- Yİ-ÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,12 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon %25,21 ile son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir.

- Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6,7 puan gerileyerek %35,11 olmuştur.

- İşlenmemiş gıdada yıllık enflasyon bir önceki aya göre 10,42 puan gerileyerek %33,75 olurken taze sebze ve meyvede yıllık enflasyon bir önceki aya göre 21,32 puan gerileyerek %40,82 olmuştur.

- Enerji ve gıda dışı mallarda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,0 puan gerileyerek %23,16 olurken temel mallarda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,2 puan gerileyerek %21,71 olmuştur.

- Çekirdek TÜFE C endeksinde (enerji, gıda ve içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç, TÜFE) yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,4 puan gerileyerek %40,21 olmuştur.

- Fiyat katılığının yüksek olduğu hizmetler grubunda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 3,2 puan gerileyerek %59,78 olmuştur.

- Yıllık enflasyondaki gerilemenin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz."