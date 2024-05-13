Bakan Bolat 'tasarruf paketi'ni değerlendirdi: Amaç makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu paketin "kamuda tasarruf", "bütçe harcamalarında disiplin" ile "kamu yatırımlarında verimlilik” eksenlerinde önemli tedbirler içerdiğini belirterek, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Orta Vadeli Program kapsamında uygulanan ekonomi programımızın önemli bir bileşeni olarak bugün kamuoyu ile paylaşıldı. Uygulamakta olduğumuz program ile yurt içi tasarrufların artırılarak makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi amaçlanmakta olup paket bu amaca katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak paket kapsamındaki tedbirleri titizlikle takip edeceklerini kaydederek, "Bu çerçevede, mal ve hizmetler ihracatının arttırılması ve dış ticaret ile cari işlemler açıklarının azaltılması hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.