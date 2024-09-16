Bakan Ersoy'un çağrısı: Belediyeler acil turizm master planı hazırlasın

MARUF BUZCUGİL / GAZİANTEP

Kültür Yolu Festivallerinin bu yılki 10. ayağında Gaziantep’te gazetecilere açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm master planlarının belediyelerin işi olduğunu, bu konuda belediyelere çağrı yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “Biz özellikle Büyükşehir Belediyelerine ve bütün belediyelere yazdık. Turizm master planlarınızı acilen oluşturun diyoruz. Turizm master planları belediyeler tarafından olması gerekiyor. Biz destek veririz. Ama bizim yapacağımız bir konu değil. Sokak sağlıklaştırma bizim işimiz değil. Ulaşım alt yapısı bizim işimiz değil. Arıtma alt yapıları, üstü alt yapılar. Bunlar bakanlığın görevi değil. Dünyanın en iyi havalimanını yapacaksınız ama şehir merkezine çadır ulaşımını sağlamalısınız.”

TÜRKİYE İTALYA’YI GÖZÜNE KESTİRDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin gelecek yıl turist sayısı bakımından İtalya’yı geçerek dünya sıralamasında dördüncülüğe yükseleceğini söyledi. Bakan Ersoy, Temmuz ve Ağustos aylarında Almanya’daki Avrupa futbol şampiyonası ve Fransa’daki olimpiyat oyunlarına rağmen gelen turist sayısının düşmediğini 2024’de 60 milyonun üzerinde turist ve 60 milyar doların üzerinde turizm geliri hedefinin arkasında olduklarını söyledi. Bakan Ersoy Türkiye’nin 2017’de turizm dünya sıralamasında 7. olduğunu hatırlatarak, “2024’de ilk 5’deyiz. İnşallah gelecek yıl turist sayısına İtalya’yı geçerek 4. sıraya yerleşeceğiz” dedi.

İtalya’nın dünyanın ilk turizm geliştirme ajansını 1919’da kurduğunu, Türkiye’ye ise 100 yıl sonra 2019’da geldiğini hatırlatan Ersoy, İtalyanların bugün geçmişi hatırlamak için gelip bizim Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) başarılı faaliyetlerini sormaya başladıklarını söyledi.

YUNAN ADALARINA GİDEN VATANDAŞLAR

Ersoy, Türk vatandaşlarının Yunan adalarına akın etmesiyle ilgili soruyu yanıtlarken şöyle dedi: “Daha geniş ve gerçekçi bir şey söyleyeyim mi? Dünyadaki herkes, tüm ülkeler potansiyel ziyaretçimiz. Aynı zamanda dünyadaki tüm ülkeler potansiyel rakibimiz. Turizm böyle bir şey. Biri gider sizin restoranınızdan çalar. Biri biraz kültürünüzden çalar. Herkes sizden bir şey çalabilir. Siz de herkesten bir şeyler çalabilirsiniz. Herkes de hedef potansiyel rakibimiz. Bunu böyle planlayacaksınız.”

BODRUM, ÇEŞME SADECE YERLİ TURİSTE BAĞIMLI

Bakan Ersoy, Bodrum ve Çeşme’deki pahalılığın nedeninin tek tip turizme ve Türk pazarına endeksli olmalarından kaynaklandığını, buradaki turizmin 8 aya, bir yıla yayılamadığını söyledi. Ersoy, “Çeşme ve Bodrum’un sorunu tek pazara endeksli olmaları. Bu da genel bir strateji. Siz sadece Türk pazarı endeksli bir turizm oluşturduğunuz zaman okullar kapanınca 15 Haziran sonu gibi başlıyor. Ağustos’un son haftası çekilmeye başlıyor. Çünkü okulların açılması ve kapanması ile alakalı” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ KÜLTÜR VARLIKLARI 2025’TE AYAĞA KALKACAK

Bakan Ersoy, deprem bölgesindeki kültürel varlıkların durumuyla ilgili soruyu yanıtlarken kamuya ait kültürel varlıkların tamamının 2025 sonuna kadar ayağa kaldırılacağını söyledi. Ersoy, özel sektöre, vatandaşa ait olan, kamuya ait olmayan, vakıflar genel müdürlüğüne ve kültürel varlıkların genel müdürlüğüne ait olmayan, vatandaşlarımıza ait olan kültür varlıkları ile ilgili tüm başvuruları kabul ettiklerini ve bir hibe programı başlattıklarını söyledi.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİNE SİYASET ÜSTÜ SAHİPLENME

Bakan Ersoy Kültür Yolu festivallerinin yerel düzeyde illerden büyük rağbet ve kabul gördüğünü belirterek, “Biz hep kurumsallık üzerine gidiyoruz. Siyaset üstü sahiplenme bizim hedeflediğimiz durum. Şu anda 16 şehre çıktı. Seneye 20 olacak. Hedefimiz 35’e kadar çıkarmak.” Belediyelerden yoğun talep olduğunu belirten Ersoy, “Bakanlığımızda yeni bir yapılanmaya gittik. Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü oluşturduk. Uzman ekip genel müdürlükte bu işleri organize ediyor. Çok geniş bir yayılım var. İllerin sayısı her yıl artıyor. Festivallere mümkünse her yıl aynı tarihlerde devam ediyoruz” dedi.

Zorunlu üyelik olmasa TÜRSAB’ta bir tane üye kalmaz

Bakan Ersoy, soru üzerine adını anmadan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın açıklamalarına değindi ve birlikle ilgili görüşlerini şöyle paylaştı:, “Bizde TÜRSAB dışında bütün STK’lar gönüllülük esasına dayanır. Bütün yöneticiler ve üyeler gönüllüdür. Hiçbir zorluk, yaptırım yok. Dünyada da bu iş böyle değil. Bir tek bizim ülkemizde maalesef zamanında yasa yapılırken zorunlu hale getirilmiş. Zorunlu üyelik getirilmiş. Bugün zorunluluğunu kaldırın TÜRKSAB’ta bir tane üye bulamazsınız. TÜRSAB yönetiminden kaynaklı zafiyetler var. Ama öteki gönüllü STK’lara bakın her geçen gün üye sayısı artıyor. Çünkü onlar gönüllülük esaslı. Doğru şekilde doğru şeyleri yapıyorlar. Şahsi çıkarlarını, kurum çıkarlarını ön planda tutuyorlar. Maalesef orada kokuşmuş bir yapı var. O yapı o şekilde devam ediyor. Bizim için sektörün en büyük STK’sı değil. Sektörün en büyük STK’sı konaklama (Otelciler Birliği). Şu anda ulaşım STK’ları da üstlenmiş oldukları rol sebebiyle çok daha güzel çıkmış durumda.”

Ersoy, adını anmadan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya’nın iddialarıyla ilgili, “Siyasi muhalefet yapacaksanız, bir siyasi partiye girin” dedi.

En büyük silahımız THY

Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizmi geliştirmedeki en büyük silahının THY olduğunu belirterek şunları söyledi: “Dedik ki Kırmızı Bayrağın uçtuğu her destinasyon bundan sonra hedef destinasyonu olacak. Çok açık geniş bir hedef oldu. Türk Hava Yolları 330 noktaya direkt uçuş yapıyor. 330 noktadan da turist getireceğiz, uçtuğu her yerde tanıtım yapacağız. Bu şekilde 200 ülkede tanıtım yapmaya başladık. 2019’dan itibaren Türkiye dünyada 200 ülkede tanıtım yapan, yoğun etkili tanıtım yapan ülke oldu.”