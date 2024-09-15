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Uraloğlu'ndan THY kabin ekibine hakaret eden yolcuya ilişkin paylaşım: En sert şekilde kınıyorum

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün İstanbul - Londra seferi öncesi THY kabin ekibine hakaret eden yolcu hakkında "Kabin çalışanlarına yönelik hakaret içeren olumsuz davranışı en sert şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Uraloğlu'ndan THY kabin ekibine hakaret eden yolcuya ilişkin paylaşım: En sert şekilde kınıyorum
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Uraloğlu'nun X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

"TK1983 İstanbul-Londra seferini yapan THY uçağında kabin çalışanlarına yönelik hakaret içeren olumsuz davranışı en sert şekilde kınıyorum.

Hiçbir gerekçe bir kadın çalışana yönelik bu şekilde gayri ahlaki bir yaklaşımı meşru gösteremez. Olaya müdahale eden Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyor; kabin ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Hukuki sürecin takipçisi olacağımızın da bilinmesini istiyorum."

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