  3. Bakanlık listeyi güncelledi: İki ürünün satışı yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir oyuncak ve bir oda kokusunun satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir oyuncak ve bir oda kokusunun kullanımının güvensiz ve sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.

