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Bazı kalemlerin ithalatında birim gümrük kıymeti yeniden belirlendi

Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri olarak tanımlanan eşyanın ithalatında adet başına 0,22 dolar gözetim uygulanmasına karar verildi.

Haber Merkezi
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Bazı kalemlerin ithalatında birim gümrük kıymeti yeniden belirlendi
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gümrük kıymeti 0,22 dolara indirildi

Buna göre, daha önce adet başına 0,28 dolar ithalatta gözetim uygulanan keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemlerinin birim gümrük kıymeti 0,22 dolara indirildi. Bilyeli kalemlerde ise adet başına 0,30 dolar birim gümrük kıymeti uygulanmaya devam edilecek.

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