  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bir ilde daha ekmeğe zam yapıldı
Takip Et

Bir ilde daha ekmeğe zam yapıldı

Iğdır'da ekmeğe zam yapıldı. 6 buçuk lira olan ekmek, bugünden itibaren 8 liradan satılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bir ilde daha ekmeğe zam yapıldı
Takip Et

Iğdır'da 200 gram ekmek son zamlarla birlikte 8 TL'ye satılmaya başlandı.

Fırıncılar, un, maya, elektrik ve diğer giderlerin fiyatlarındaki aşırı artışlar sebebiyle zam yapmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

"Yapacak bir şey yok"

Market alışverişi yapan bir yurttaş, "Ekmek fiyatları artmış, gramajların da düştüğünü biliyoruz. 8 lira olmuş bir ekmek. Ekmek fiyatlarının nereye varacağını kestiremiyoruz" diye konuştu.

Fırında çalışan bir yurttaş ise, "Artan fiyatlar, maliyetler yüzünden ekmeğin fiyatı 8 liraya çıktı. Ekmek 200 gram ancak kurtarmıyor. Vatandaş haklı, bir şey diyemiyoruz. Maliyetler yükselince mecbur zam geldi yapacak bir şey yok" dedi.

Zam pompaya yansıtıldı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...Zam pompaya yansıtıldı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...Ekonomi

 

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... Yeni maaşlar belli oldu, hesap değişti!Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... Yeni maaşlar belli oldu, hesap değişti!Ekonomi

 

Üreticilerden marketlere ‘kurbanlık' tepkisi: Herkes kendi işini yapsın!Üreticilerden marketlere ‘kurbanlık' tepkisi: Herkes kendi işini yapsın!Ekonomi

 

Jandarma Genel Komutanlığı 15 devlet memuru alacakJandarma Genel Komutanlığı 15 devlet memuru alacakEkonomi

 