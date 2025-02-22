Cevdet Yılmaz: Enflasyon tek haneli rakamlara geri dönecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'deki temasları kapsamında partililerle bir araya geldi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cevdet Yılmaz, politikaları şekillendirirken milletin nabzını tuttuklarını dikkat çekerek, "Maalesef hiçbir şey yapmamış, taş üstüne taş koymamış olanlar bakıyorsunuz bizden çok daha fazla konuşuyorlar. Bizim de konuşmamız, vatandaşımızı aydınlatmamız, bilgilendirmemiz lazım. Elbette sorunlar var, olacak ama kim bu sorunların üstesinden gelir, tecrübesiyle, Cumhurbaşkanı'mız ve AK Parti, Cumhur İttifakı çözer" diye konuştu.

"Deprem bölgemizi ayağa kaldırıyoruz"

Yılmaz, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"2025'in sonunda aşağı yukarı depremin yükünü bitiriyoruz. Bu sene 3 trilyon liranın üzerinde sadece merkezi yönetim bütçesinden depremin yaralarını sarmaya çalıştık. Sadece konut değil, okullar, hastaneler, tüneller, köprüler sosyal alanlar, organize sanayi bölgeleri her türlü alt ve üst yapısıyla deprem bölgemizi ayağa kaldırıyoruz. Bu çalışmalarımız bittiğinde eskisinden daha güçlü olarak yoluna devam edecek bu bölgelerimiz."

“Enflasyon tek haneli rakamlara geri dönecek”

Enflasyonda düşüş sürecinin geçen yıl haziranda başladığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Enflasyon mayısta en yükseğe çıkmıştı, 75'ler civarı. Yılı 44 ile bitirdik. İnşallah bu senenin sonlarına geldiğimizde artık 20'li rakamlardan bahsedeceğiz. Giderek düşüş eğiliminde. Sonraki yıllarda da düşerek nihayet tek haneli rakamlara geri dönecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. Önümüzdeki dönem iki temel önceliğimiz olacak, reel ekonomiyi, üretimi desteklemek ve sosyal refahı artırıcı çalışmalar yapmak"

"Terörün ortadan kalkması, yatırım ortamını iyileştiriyor"

Terörün bölgeye ve ülkeye verdiği zararlara değinen Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemine işaret etti.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Terör var diye yapılmayan yatırımlar, terör nedeniyle kullanılamayan meralar, gelmeyen turistler ve nitelikli elemanlar, bütün bunlar bu bölgemize bedel oluşturdu. Bırakın buraya yatırımcının gelmesini, buradan insanlar batıya sermayelerini götürdüler, orada yatırım yaptılar. İnşallah terörsüz Türkiye'yi yakaladığımızda tüm Türkiye bundan yararlanacak ama en çok bu bölgemize faydası olacak. Gabar'da petrol çıkıyor. Terörün ortadan kalkması, yatırım ortamını iyileştiriyor, insanların aş, iş sahibi olmasını sağlıyor. Turizmin, tarımın, ticaretin gelişmesini sağlıyor. Bütün bu boyutlarıyla baktığınızda terörsüz bir Türkiye bizim için çok kıymetli. Terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız. Emperyalist birtakım güçlerin bu bölgemiz üzerinde yaptığı hesapları da hep birlikte boşa çıkaracağız. Birbirimize sarılıp, kenetleneceğiz, gereksiz tartışmalar, gerilimlerle enerjimizi harcamayacağız. Enerjimizi, ülkemizi, milletimizi büyütmek için, daha güçlü hale getirmek için sarf edeceğiz."