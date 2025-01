Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart seçimlerinde yaşanan yol kazasını telafi edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

"31 Mart'taki yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

"Denizli'de AK Parti'yi görkemli günlerine tekrar buluşturacağız. 31 Mart'taki yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz. İstiklal harbimizde ve terörle mücadelede istiklalimiz için gül bahçesine girercesine kara toprağa düşen şehitlerimize Allah'tan niyaz ediyorum.

"Milletin rotasından sapmadık"

24 sene evvel yola revan olduk. Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece dedik. Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldik diyerek yola revan olduk. Bu kutlu yolda sabırla yürüyoruz. Yola çıkarken istikametimizi millet belirledi, bu rotadan asla sapmadık. Milletimize hizmet etme tutkumuz eskimedi eksilmedi. Türkiye'ye 22 yılda cumhuriyet tarihinin başarılarını eserlerini kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

"2024 yılını 262 milyar dolarlık ihracatla kapattık"

Hangi alana baksanız 22 yıl öncesine göre ortada muazzam bir başarı ile karşılaşırsınız. Geçen hafta dış ticaret rakamları açılandı, 2024 yılını 262 milyar dolarlık rakam ile kapattık. Bu meblağ geldiğimizde 36 milyar dolardı. 262 milyar dolar yıllık bazda en yüksek tutar. Bu başarıda Denizli'mizin de payı bulunuyor.

Denizli'nin ihracatı bir önceki yıla oranla 4,3 oranında arttı. Denizli'nin Birleşik Krallığa 2023'te ihracatı 634 milyon dolarken geçtiğimiz yıl 90 milyon dolar artışla 727 milyon dolar olarak gerçekleşti. Gittiğimiz her ülkede Denizli'de yapılan ürünleri görüyor ve bununla iftihar duyuyoruz.

"Merkez Banka 163,5 milyar dolarla rekor kırdı"

Merkez Bankamızın rezervlerini göreve geldiğimizde 27.5 milyar dolardan devralmıştık , Aralık ayında 163,5 milyar dolarla rekor kırdı. Milli gelirimiz 1 trilyon 130 milyon dolara çıktı . Bu gelirin 1 trilyon 330 milyon dolara yükselmesini bekliyoruz. Bu başarıdan sevinmek için Cumhur İttifakı'na oy vermeye gerek yok. Denizli'nin başarısı diğer 80 vilayetimizin de başarısıdır. Biz her şey Denizli için her şey Türkiye için dediğimizde bunu slogan için söylemiyoruz, tüm kalbimizle inandığımız için ifade ediyoruz. Denizli için olan her şey Türkiye içindir. Türkiye için olan her şey Denizli içindir.

Muhalefete eleştiri

Sayın Özel, milli gelirimizi 236 milyar dolardan aldık. 2023 yılında bu nereye çıktı biliyor musunuz? 1 trilyon 130 milyar dolara çıktı. Nereden, nereye... Biz, ‘Her şey Türkiye için’ dediğimizde bunu bir slogan olarak, seçim sözü olarak söylemiyoruz. Tam tersine tüm kalbimizle inandığımız için bunu ifade ediyoruz. Bugüne kadar hep bu anlayışla hareket ettik. Bu çizgimizi bozmayacağız. Bu millete hayal kırıklığı yaşatmadık, yaşatmayacağız. Güçlenerek, hedef ve ölçek büyüterek yolumuza devam edeceğiz.

Acı ama bir hakikat olan şu durumu da ifade etmek zorundayım... Türkiye tüm bu başarılarını müzmin muhalefete rağmen elde etmiştir. Tünel, köprü, baraj yaptık mutlaka bir kulp buldular. Bırakın destek olmayı, muhalefet bize köstek olmasaydı emin olun çok daha büyük başarı hikayelerine imza atardık. Hizmet üreteceğimiz enerjiyi, muhalefetin sabotajlarını savuşturmak için harcadık.

"İsimler değişse de hizmet düşmanlığı değişmiyor"

Muhalefette isimler değişse de malesef zihniyet değişmiyor. CHP’nin genel başkanlık koltuğunda oturan isimler değişse de hizmet düşmanlığı değişmiyor. Ne iş yapma gibi bir niyetleri var ne de bizim çalışmamıza tahammül ediyorlar. Bunlar çalışmayı sevmiyorlar. Bunlar tembel.

