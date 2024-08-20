Dünyanın en başarılı merkez bankası başkanları açıklandı: Karahan listede mi?
Global Finance dergisinin “Dünyanın En Başarılı Merkez Bankası Başkanları” 2024 listesinin liderleri belli oldu. Türkiye'nin 2024 yılı notu henüz belli olmazken, halen "A" alan tek merkez bankası başkanı bulunuyor.
New York merkezli Global Finance, dünyanın en prestijli finans dergilerinden biri olurken, her yıl merkez bankalarının başkanlarını değerlendirerek not veriyor.
Global Finance’in 2024 yıl “Dünyanın En Başarılı Merkez Bankası Başkanları” listesinin yüksek not alanları açıklandı.
Dergi, 1994 yılından beri 100 “önemli” ülke Merkez Bankası Başkanları'nın performansını ölçüyor. Performans ölçümünde, başkanlara, enflasyon kontrolü, ekonomik büyüme hedefleri, para birimi istikrarı ve faiz oranları yönetimi gibi kriterlerde, "A" ile "F" arasında değişen notlar veriliyor. "A", "çok iyi" bir performans olurken, "F" ise başarısızlık anlamına geliyor.
Türkiye’de “A” alan tek Merkez Bankası Başkanı oldu
Türkiye’de “Dünyanın En Başarılı Merkez Bankası Başkanları” listesinde 2010 yılında dönemin TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz “A” alan tek merkez bankası başkanı olarak yerini koruyor.
Ekim ayında tüm merkez bankası başkanlarının değerlendirmesinin yayınlanacağı listede, A alan merkez bankası başkanları arasında Fatih Karahan yer almadı.
Listenin detayları yayınlandığında Karahan’a yönelik değerlendirme ortaya çıkacak.
Dünyanın en başarılı merkez bankası başkanları
Global Finance dergisi, 2024 “Dünyanın En Başarılı Merkez Bankası Başkanları” listesinde, “A+”, “A” veya “A-” alan merkez bankası başkanlarının isimleri açıklandı. Tam not listesi, Global Finance'in ekim ayı sayısında yayımlanacak.
İşte, Global Finance 2024 “Dünyanın En Başarılı Merkez Bankası Başkanları” arasında A+ notu alan Merkez Bankası Başkanları şu şekilde:
Danimarka, Christian Kettel Thomsen
Hindistan, Shaktikanta Das
İsviçre, Thomas Jordan
Notu "A" olan Merkez Bankası Başkanları:
Brezilya, Roberto Campos Neto
Şili, Rosanna Costa
Morityus, Harvesh Kumar Seegolam
Fas, Abdellatif Jouahri
Güney Afrika, Lesetja Kganyago
Sri Lanka, Nandalal Weerasinghe
Vietnam, Nguyen Thi Hong
Notu "A-" olan Merkez Bankası Başkanları:
Kamboçya, Chea Serey
Kanada, Tiff Macklem
Kosta Rika, Roger Madrigal Lopez
Dominik Cumhuriyeti, Héctor Valdez Albizu
Avrupa Birliği, Christine Lagarde
Guatemala, Alvaro Gonzalez Ricci
Endonezya, Perry Warjiyo
Jamaika, Richard Byles
Ürdün, Adel Al-Sharkas
Moğolistan, Byadran Lkhagvasuren
Norveç, Ida Wolden Bache
Peru, Julio Velarde Flores
Filipinler, Eli Remolona
İsveç, Erik Thedéen
ABD, Jerome Hayden Powell
2003 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlarının Global Finance notları şu şekilde oldu: