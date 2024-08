Dünyanın en başarılı merkez bankası başkanları açıklandı: Karahan listede mi?

Takip Et

New York merkezli Global Finance, dünyanın en prestijli finans dergilerinden biri olurken, her yıl merkez bankalarının başkanlarını değerlendirerek not veriyor.

Global Finance’in 2024 yıl “Dünyanın En Başarılı Merkez Bankası Başkanları” listesinin yüksek not alanları açıklandı.

Dergi, 1994 yılından beri 100 “önemli” ülke Merkez Bankası Başkanları'nın performansını ölçüyor. Performans ölçümünde, başkanlara, enflasyon kontrolü, ekonomik büyüme hedefleri, para birimi istikrarı ve faiz oranları yönetimi gibi kriterlerde, "A" ile "F" arasında değişen notlar veriliyor. "A", "çok iyi" bir performans olurken, "F" ise başarısızlık anlamına geliyor.

Türkiye’de “A” alan tek Merkez Bankası Başkanı oldu

Türkiye’de “Dünyanın En Başarılı Merkez Bankası Başkanları” listesinde 2010 yılında dönemin TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz “A” alan tek merkez bankası başkanı olarak yerini koruyor.

Ekim ayında tüm merkez bankası başkanlarının değerlendirmesinin yayınlanacağı listede, A alan merkez bankası başkanları arasında Fatih Karahan yer almadı.

Listenin detayları yayınlandığında Karahan’a yönelik değerlendirme ortaya çıkacak.

Dünyanın en başarılı merkez bankası başkanları

Global Finance dergisi, 2024 “Dünyanın En Başarılı Merkez Bankası Başkanları” listesinde, “A+”, “A” veya “A-” alan merkez bankası başkanlarının isimleri açıklandı. Tam not listesi, Global Finance'in ekim ayı sayısında yayımlanacak.

İşte, Global Finance 2024 “Dünyanın En Başarılı Merkez Bankası Başkanları” arasında A+ notu alan Merkez Bankası Başkanları şu şekilde:

Danimarka, Christian Kettel Thomsen

Hindistan, Shaktikanta Das

İsviçre, Thomas Jordan

Notu "A" olan Merkez Bankası Başkanları:

Brezilya, Roberto Campos Neto

Şili, Rosanna Costa

Morityus, Harvesh Kumar Seegolam

Fas, Abdellatif Jouahri

Güney Afrika, Lesetja Kganyago

Sri Lanka, Nandalal Weerasinghe

Vietnam, Nguyen Thi Hong

Notu "A-" olan Merkez Bankası Başkanları:

Kamboçya, Chea Serey

Kanada, Tiff Macklem

Kosta Rika, Roger Madrigal Lopez

Dominik Cumhuriyeti, Héctor Valdez Albizu

Avrupa Birliği, Christine Lagarde

Guatemala, Alvaro Gonzalez Ricci

Endonezya, Perry Warjiyo

Jamaika, Richard Byles

Ürdün, Adel Al-Sharkas

Moğolistan, Byadran Lkhagvasuren

Norveç, Ida Wolden Bache

Peru, Julio Velarde Flores

Filipinler, Eli Remolona

İsveç, Erik Thedéen

ABD, Jerome Hayden Powell

2003 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlarının Global Finance notları şu şekilde oldu: