TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın özel röportajına "iletişim" yorumları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, göreve geldiği Şubat 2024'ten bu yana ilk kez özel röportaj verdi.

Bloomberg'den Beril Akman ile konuşan Karahan'ın röportajının detayları burada.

Röportajda Karahan'ın açıklamaları piyasa profesyonelleri tarafından olumlu karşılandı.

İletişim tarafında dünyada örnek olan Fed'e benzer bir iletişim tarzının yakalandığını belirten uzmanlar sosyal medyada röportajı yorumladı.

Deniz Yatırım GMY'si Orkun Gödek, "Muazzam bir merkez bankacılığı iletişimi sürecinden geçiyoruz. Tek kelime ile "şahane". Son 4-5 yılda unuttuğumuz, özlediğimiz, "ah keşke bizde de olsa" dediğimiz derecede." yorumunu yaptı.

Muazzam bir merkez bankacılığı iletişimi sürecinden geçiyoruz. Tek kelime ile "şahane".



Son 4-5 yılda unuttuğumuz, özlediğimiz, "ah keşke bizde de olsa" dediğimiz derecede. @Merkez_Bankasi pic.twitter.com/HmokvmbR2M — Orkun Gödek (@orkungodek) July 12, 2024

BBVA Ortadoğu Direktörü Tufan Cömert, röportajda önemli ve güçlü mesajlar olduğunu belirtirken, bu kısımları da paylaşımında inceledi ve şunları belirtti:

"Karahan bu yıl içinde faiz indirimine gidilmesini ihtimal dışı bırakmıyor, ancak bunun zamanlamasına ilişkin herhangi bir sinyal de vermiyor. TCMB'nin hanehalkı ve reel sektöre yönelik yeni enflasyon beklenti anketleri önemli olacaktır, zira faizleri düşürmeden önce bu beklentilerin önemli ölçüde iyileşmesini (piyasa katılımcılarının beklentilerine doğru) gormek isteyeceklerdir. TCMB için kilit nokta kesinlikle algiyi yönetmek. Bu politikanın anlamı açık: TL reel olarak değer kazanmaya devam edecek ve daha fazla carry trade'in önü açılacak. Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı dün TL'de değer kaybı çağrısında bulundu (USDTRY için 37 seviyesini verdi) ve Türk ihrac mallarinin rakiplere kıyasla daha pahalı hale geldiğini söyledi. Karahan, doğrudan olmasa da, bu beklentiyi geçersiz kılıyor. TL cinsi tahvil cephesinde, politika faizi yüksek kaldığı sürece gecelik faizler yüksek olmaya devam edecek ve TLREF tahvillerini yeniden cazip hale getirecektir. Ancak, eğrinin kısa ucuna ilişkin durum karmaşıklaşıyor. Faiz indirimleri ileriye dönük olarak ölçülü ya da piyasaların son dönemde fiyatladığından daha az olacak gibi göründüğünden, kısa vadeli tahvillerin getirilerinin artması, uzun vadelilerin ise düşmesi gerekiyor. Ancak, yatırımcılar şimdiye kadar ağırlıklı olarak kısa vadeleri tercih etti (yine güven sorunu), bu nedenle enflasyonun önümüzdeki aylarda beklentilerden daha iyi bir seyir izleyeceği kanıtlanmadıkça, uzun vadeli getiriler çok fazla değişmeyebilir. Bu durumda eğrinin orta kismi daha iyi alternatifler sunabilir, ancak getiriler şu anda pek cazip değiller."

TCMB Başkanı Karahan'ın Bloomberg'e verdiği röportaj ve yansimalari



TCMB Başkanı Karahan İstanbul'da Bloomberg'e konuştu. Bu röportajda bazı önemli ve oldukça güçlü mesajlar var:



- Karahan bu yıl içinde faiz indirimine gidilmesini ihtimal dışı bırakmıyor, ancak bunun… — Tufan Cömert (@tufancomert) July 12, 2024

Azimut Portföy Portföy Yöneticisi Ömer Kara da röportaj için "çok güzel ve faydalı" derken, vurgulanan önemli noktaları da şu şekilde sıraladı:

"-Hanehalkı ve firma beklentilerinde daha net iyileşme görülmesi hedefleniyor.

-Haziran enflasyon verisi beklentilerden düşük gelmesine rağmen ciddi ve kalıcı olduğuna dair sonuca varmak için henuz erken.

-Temmuzda elektrik ve yönlendirilen fiyatlardaki artışın aylık enflasyona 1,5 puan yukarı yönlü etki yapması bekleniyor.

-Liranın reel olarak değer kazanmasının mühendisliği yapılmıyor.

-Rezerv biriktirmeye devam edilecek. -

TCMB’nin Döviz yükümlülükleri düşürülmek isteniyor ve yurtdışı merkez bankalarıyla yapılan mevduat anlaşmaları gözden geçirilecek."