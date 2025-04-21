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Ekonomi Muhabirleri Derneği Altın Kalem Ödülleri-2024 belli oldu: Nasıl Bir Ekonomi’ye 2 ödül

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) tarafından düzenlenen 2024 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nin sonuçları açıklandı. Nasıl Bir Ekonomi’ye 2 ödül verildi.

Haber Merkezi
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Ekonomi Muhabirleri Derneği Altın Kalem Ödülleri-2024 belli oldu: Nasıl Bir Ekonomi’ye 2 ödül
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ANKARA (EKONOMİ)

Her sabah online kanallardan ulaşan Nasıl Bir Ekonomi TV’nin sevilen programı Ekonomi Masası Yeni Medya TV dalında jüri tarafından ödüllendirildi.

2024’te yayımlanan yazılarıyla, 2025’te çok sayıda basın kuruluşundan ödüllendirilen Nasıl Bir Ekonomi Yazarı Alaattin Aktaş, EMD’nin yönetim kurulunca belirlenen ve Dernek Kurucusu Özden Alpdağ adına verdiği Özel Ödülü de aldı.

Jürinin oylarıyla EMD 2024 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı ödülünü kazananlar şöyle:

Gazete Haberi: Sözcü Gazetesi’nde yayımlanan “Merkez’deki gerçekler kamera kayıtlarında” başlıklı haberiyle Erdoğan Süzer.

Gazete Köşe Yazısı: “Mevduata %70 faiz veren banka merak ediliyor” başlıklı yazısıyla Dünya Gazetesi’nden Naki Bakır.

Televizyon Programı: KRT’deki “Evdeki Hesap” programıyla Olcay Aydilek.

Ajans Haberi: “Çinli BYD 1 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’ye geliyor” başlıklı haberiyle Bloomberg’ten Fırat Kozok.

Yeni Medya Haberi: Kısa Dalga internet sitesinde yayımlanan Çöpler altın madenine ilişkin kaza öncesi ve sonrası yazıları ile İbrahim Gündüz.

Yeni Medya Programı: Nasıl Bir Ekonomi TV’deki Ekonomi Masası programı ile Barış Esen – Berfin Çipa.

Yerel Gazete Haberi: “Et alamayan kabuk yiyor” başlıklı haberiyle Yeni Bakış Gazetesi’nden Filiz Erol.

Radyo Programı: Ekonomi Günlüğü programı ile TRT’den Falih Akıcı.

Ekonomi Muhabirleri Derneği Kurucu Başkanı Özden Alpdağ ile geçen yıl vefat eden Nesrin Hocaoğlu ve daha önce hayatını kaybeden Hanife Şenyüz anısına özel ödül düzenlendi. Özel ödüllerin sahipleri, Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu’nun oybirliğiyle belirlendi.

Özden Alpdağ Özel Ödülü Ekonomi Gazetesi’nden Alaattin Aktaş’a,

Nesrin Hocaoğlu Özel Ödülü T24 Yazarı Çiğdem Toker’e,

Hanife Şenyüz Özel Ödülü Ercan Deva’ya verildi.

EMD 2024 Altın Kalem Ödülleri haber kategorileri için Alaattin Aktaş, Hacer Boyacıoğlu, Selda Bulut, Deniz Çiçek, Ahmet Ergen, Mehmet Öngeoğlu ve Ahmet Usman görev yaptı.

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