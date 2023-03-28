Emekli promosyonlarında artış beklentisi: Gözler bankalara çevrildi

En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıktı. Bankalardan emekli promosyonu alan emekliler veya yeni emekli olacak EYT'li vatandaşların da aralarında bulunduğu milyonlarca kişi gözünü banka promosyonlarına çevirdi.

En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesinin artırılmasından sonra banka promosyonlarında artış yapılacak mı?

Türkiye'de 2022 yılı verilerine göre 13,1 milyon emekli var. Son artıştan yaklaşık 8,8 milyon emekliyi etkileniyor. Karar, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı promosyon miktarını da yakından ilgilendiriyor.

Emekli promosyonlarında artış bekleniyor

Mevcut koşullarda bankalar emeklilere üç yıllığına 4 bin 500 ila 10 bin lira arasında değişen miktarlarda promosyon ödemesi yapıyor. Bunun yayında emeklilere çeşitli avantajlar sunuyor.

EYT düzenlemesiyle emekli olanlara kredi imkanları sunan bankaların, emekli aylıklarındaki artışa paralel olarak ilerleyen günlerde promosyon tutarlarını arttırması bekleniyor. Bankaların şu anda ödediği en fazla emekli promosyon miktarı özel bankalarda 10 bin TL'yi buluyor.

"Bankalar kesenin ağzını açmalı"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesiyle birlikte banka promosyon miktarlarının da artırılması gerektiğini ifade etti. Ergün, "Yeni rakamla en düşük emekli aylığı Aralık 2022'ye göre yaklaşık yüzde 114 artırılmış olacak. Bankalar kesenin ağzını açmalı, promosyon da bu oranda artırılmalı. Kamu bankaları da bu rekabette geride kalmamalı." dedi.