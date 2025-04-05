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Erkenci süt mısırı közde 60, haşlamada 50 TL

Tezgahlarda yerini alan erkenci süt mısırı, közde 60, haşlamada 50 TL'den satışa sunuluyor.

Haber Merkezi
İHA
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Erkenci süt mısırı közde 60, haşlamada 50 TL
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Akdeniz Bölgesi’nden getirilen erkenci süt mısırları Samsun’da seyyar satıcılar aracılığıyla hem haşlama hem de közlenmiş olarak satışa çıkarıldı.

Közde 60, haşlamada 50 TL

Mevsimin ilk mısırları, şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda vatandaşlarla buluştu. Seyyar satıcılar, sezonun ilk olması nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu belirtirken, vatandaşların mısıra ilgisinin yoğun olduğunu ifade etti. Haşlanmış süt mısırı tanesi 50 TL’den, közde pişirilmiş mısır ise 60 TL’den satılıyor.

Samsun’da yetişen yerli süt mısırlarının ise yaklaşık 1-2 ay sonra hasat edilerek satışa sunulması bekleniyor.

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