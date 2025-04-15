Finera Genel Müdürü Adıgüzel: İç dinamiklere odaklanan şirketler, küresel konjonktürü ihmal ediyor

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Reel sektöre karar desteği sağlayan analizler üreten Finera Finansal Veri Analizi şirketinin kurucusu ve Genel Müdürü Mustafa Adıgüzel, şirketlerin iç dinamiklere odaklanmaktan, makroekonomik gelişmelerle küresel konjonktürü ihmal ettiklerini bildirdi. Sosyal medya ekonomistlerinin daha çok etkileşim almaya odaklandıklarını kaydeden Adıgüzel, Finera’nın reel sektöre veriye dayalı bilimsel rapor ve analiz sunduğunu aktardı.

EKONOMİ’nin sorularını cevaplandıran Mustafa Adıgüzel, şirketlerin, finansal, stratejik ve operasyonel başarısını iç dinamikler yanı sıra, makroekonomik gelişmelerle küresel konjonktürün etkilediğini söyledi. Buna karşılık şirketlerin iç dinamiklere odaklanarak diğer unsurları ihmal ettiklerinin altını çizen Adıgüzel, bu alanda destek verebilecek mekanizmada eksiklik görerek Finera’yı kurduklarını kaydetti. Veriye dayalı bilimsel rapor ve analiz hazırladıklarını vurgulayan Adıgüzel, bu alandaki akademik çalışmaların teorik kaldığını, sosyal medya ekonomistlerinin ise etkileşim odaklı olduklarını belirtti.

Şirket bünyesinde veri analizi yapabilecek personelin, maliyetlerinin çok yüksek olduğuna değinen Adıgüzel, ekonomi/finans alanında sürekli çalışan birinin katma değerinin, şirketin büyüklüğüyle orantılı olduğunu anlattı.

Finera’nın şirketlere özgü ve geniş bir yelpazeye sahip analiz sunduğunu dile getiren Mustafa Adıgüzel ayrıca reel sektörün ihtiyaç duyduğu makroekonomik analizleri de raporladıklarını ifade etti.

Firmalara; aylık makroekonomik analiz, analitik risk raporu ve talebe göre sektör/emtia raporları hazırladıklarını söyleyen Adıgüzel, analitik risk raporunda, gelecek yılın bütçesini hazırlayacak şirketlere 6 bölümden oluşan stratejik plan ve sistematik bir kaynak sunduklarını dile getirdi.

Hâlen 40 civarında sektör için 25 emtiayı analiz ettiklerini ifade eden Mustafa Adıgüzel, tarım emtiaları hariç diğerleri için fiyat tahminleri sunduklarını, yeni yatırım planlayan şirketlere yönelik de sektörel raporlar oluşturduklarını kaydetti.

Ekonometrik temellere dayanan raporlarda yapay zeka, makine öğrenmesi gibi modern teknikler kullandıklarını anlatan Adıgüzel, “Biz odağında reel sektör olan bir veri analizi şirketiyiz. Bu analizleri bilimsel tekniklerle ve multidisipliner perspektifle hazırlıyoruz” dedi.