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Fitch Ratings, ABD'nin kredi notunu negatif izlemeye aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, federal borçlanma tavanın artırılması konusunda sürdürülen müzakerelerden sonuç alınamayacağı endişelerine işaret ederek ABD'nin AAA olan kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldı.

Haber Merkezi
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2011 yılındaki federal borçlanma tavanı müzakereleri sürecinde de S&P ABD'nin kredi notunu düşürmüştü.

Fitch yaptığı açıklamada, ABD'de borçlanma tavanının zamanında artırılmaması veya tavan uygulamasının askıya alınmaması halinde kredi notunun düşürülebileceğini belirtti.

Hala müzakerelerde bir anlaşmaya varılmasını beklediğini ifade eden Fitch, bununla birlikte hükümetin bazı ödemelerini kaçırması riskinin arttığını da vurguladı.

Fitch, fedaral borçlanma tavanı konusunda bir anlaşmanın Hazine'nin hükümetin ödemelerini yapmak için nakitinin tükeneceği güne kadar sağlanamaması halinde bunun ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirme konusunda istekliliği ve genel olarak yönetişimi konusunda negatif bir sinyal olacağını da ifade etti.

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