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KYK burs ve kredi başvuruları başladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için burs/kredi başvurularının başladığını açıkladı.

Haber Merkezi
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KYK burs ve kredi başvuruları başladı!
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Gençlere barınma imkanı sunmanın yanı sıra onları maddi açıdan da destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, burs/kredi başvurularını almaya başladı. Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için burs/kredi başvurularının başladığını bildirdi.

2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular için son gün 13 Ekim

13 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs/kredi başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin, e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Bilgiler teyit edilecek

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.

Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Özel durumlu öğrenciler

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor.

Başvuru ekranında özel durum (Şehit/gazi çocukları (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.

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