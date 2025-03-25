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Halkbank'tan pay geri alım açıklaması

Halkbank, hisse değerini korumak amacıyla 3 milyar liraya kadar pay geri alım programını genel kurul onayına sundu.

Haber Merkezi
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Halkbank'tan pay geri alım açıklaması
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Türkiye Halkbankası 3 milyar liyara kadar par geri alım programı yaparak, genel kurul onayına sunulduğunu açıkladı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, geri alım programı olmaksızın SPK İlke Kararları kapsamında, son olarak 14.02.2023 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alımlarının, yapılacak olan ilk Genel Kurul tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bunun yerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında hissedarlarımızın yatırımlarının değerinin korunması ve Bankamız hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla, yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantı tarihi itibarıyla başlamak üzere 3 yıllık süre için, nominal 15.000.000.000 adet paya (150.000.000.-TL nominal) ve 3.000.000.000.-TL alış tutarına kadar Bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık paylarının geri alımını içeren ekteki Pay Geri Alım Programı'nın başlatılmasına ve Program'ın, Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir" denildi.

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