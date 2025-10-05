  1. Ekonomim
  3. İETT duyurdu: İstanbul'da 6 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak
İETT duyurdu: İstanbul'da 6 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle 6 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İETT'den yapılan açıklamaya göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edilecek.

Ücretsiz uygulamasına adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında geçerli olmayacak.

