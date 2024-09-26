İngiliz devi dolar, faiz ve enflasyon tahminini yineledi: Borsada düşüş alım fırsatı

HSBC, Türkiye'de politika faizinin bu yıl boyunca sabit kalmasını ve gevşeme döngüsünün ancak 2025 yılında başlamasını öngördüklerini belirtti.

Banka değerlendirmesinde "Kısıtlayıcı para politikası duruşunun uzun bir süre devam ettirilmesi, olağanüstü yüksek enflasyon ve çıpalanmamış enflasyon beklentileriyle başa çıkmak için gerekli olabilir. Baz senaryomuz, 2025'te önden yüklemeli bir gevşeme döngüsü öngörmektedir" dedi.

Enflasyon beklentisi

Banka hazırladığı raporda enflasyonda düşüş hızının 2025'te yavaşlamasını beklediklerini ifade etti. HSBC'nin Türkiye için enflasyon tahmini 2024 sonunda yüzde 58,6, 2025 sonunda yüzde 31,9 ve 2026 sonunda yüzde 19,8.

Banka, Türkiye'den enflasyon beklentilerinin hala yüksek olduğuna vurgu yaparak hizmet enflasyonunda şu ana kadar kaydedilen iyileşmenin mal enflasyonundaki iyileşmenin gerisinde kaldığına dikkat çekti.

Banka cari açığın bu yıl sonunda GSYH'nin yüzde 2'sinin altında kalmasını öngörüyor anca bir dizi dış şokların bu tabloyu değiştirebileceğine işaret ediyor.

Faiz indirimi

HSBC, 2025'in ilk yarısında 1.350 baz puan, 2. yarısında 650 baz puan indirilerek Aralık'ta yüzde 30'a gerilemesini öngörüyor. HSBC, TCMB politika faiz oranının bu yıl sonu yüzde 50,00, 2025 yıl sonu yüzde 30,00, 2026 yıl sonu yüzde 18,00 olmasını bekliyor.

HSBS, raporunda risklere de dikkat çekerek "Yükselen petrol fiyatları, küresel talepteki zayıflık, jeopolitik gerilimler, risk iştahındaki bozulma ve fon akışlarındaki tersine dönüş, ödemeler dengesi baskılarının yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir ve bu da ekonomik faaliyet üzerinde baskı yaratabilir" ifadelerini kullandı.

HSBC, dolar/TL tahminlerinde ise yıl sonu için 36,00, 2025 sonu için ise 40,00 öngörüyor.

Bankanın 2024-25 için tüm yıl büyüme tahminleri yıllık bazda yüzde 3,1 ve yüzde 2,8 oldu.

Borsa değerlendirmesi

HSBC, hisse analizinde Türkiye için tavsiyesini "ağırlık üstü getiri (overweight)" olarak korudu ve hisse senetleri için son düşüşün bir satın alma fırsatı olduğunu belirtti.

HSBC'nin gelişmekte olan piyasalara yönelik çeyreklik bazda hazırlanan raporunda, Türk hisse senedi piyasasının, küresel makro oynaklığın yaşandığı yaz döneminde keskin bir düşüş yaşadığı hatırlatıldı.

Raporda, "Ancak bunun yerel bir boyutu da olabilir; makro yeniden dengelemenin çoğu, daha sıkı maliye politikası yerine daha sıkı para politikasıyla sağlandı ve bu da reel döviz kurunun önemli ölçüde değer kazanmasına yol açtı. Bunun tersine dönmesine dair hemen bir olasılık görmüyoruz." denildi.

"Son düşüş bir satın alma fırsatı"

Daha yüksek bir reel döviz kurunun, yeni hisse senedi piyasası riskleri sunduğu belirtilen raporda, "Hisse senedi yatırımcıları, döviz risk primleri arttığında genellikle daha temkinli oluyor. Bununla birlikte, döviz ekibimiz TRY görünümünün pozitif kaldığına inanıyor" denildi.

Hisse senetleri için, son düşüşün bir satın alma fırsatı olduğunu düşündüğünü belirten HSBC, "İstikrar programı yolunda gidiyor, büyüme yavaşlıyor, cari açık düştü ve enflasyon düşüyor. Büyümedeki zayıf noktanın bu yılın ikinci yarısında olması muhtemel ve 2025'te yeniden hızlanması bekleniyor. Faiz oranları da gelecek yıl sert bir şekilde düşmeli. Enflasyon-çıktı takasının çok olumlu olma potansiyeli olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.