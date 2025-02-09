İstanbul'un en kalabalık ilçesinin nüfusu 57 ili geçti!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye nüfusu 2024 yılında bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944'e ulaştı. İstanbul, Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünü barındırırken, megakentin nüfusu 15 milyon 701 bin 602'ye çıktı.

Esenyurt ilçesi, 2024 yılında nüfusunu 10 bin kişi artırarak 988 bin 369'a yükseldi ve bu sayede Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu. Esenyurt, bu nüfusuyla Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirleri geride bırakarak Türkiye'nin 57 şehrinin nüfusunu geçti.

Çankaya ikinci sırada

Esenyurt'un ardından 2023'te ikinci sırada Gaziantep'in Şahinbey, üçüncü sırada Ankara'nın Çankaya ilçesi yer alıyordu. Çankaya, nüfus artışıyla geçen yıl Şahinbey'i geride bıraktı.

947 bin 330 nüfuslu Çankaya'yı, 946 bin 812 kişiyle Şahinbey takip ediyor. Dördüncü sırada yer alan Ankara'nın Keçiören ilçesinin 932 bin 128, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin 888 bin 696 kişilik nüfusu bulunuyor.

En kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in 2'şer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer alıyor.

Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi Yalıhüyük

Konya'nın Yalıhüyük ilçesi 1678 kişiyle Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu. Bingöl'ün Yayladere ilçesi 1996 ve Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 2 bin 34 kişiyle Yalıhüyük'ü izledi.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi 2 bin 156, Eskişehir'in Han ilçesi 2 bin 164 kişiyle nüfusu en az diğer ilçeler olarak sıralandı.

2024 yılı verilerine göre en yüksek ve en düşük nüfuslu ilçelere ilişkin bazı veriler şunlar: