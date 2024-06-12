Powell: Yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmamız için biraz daha beklememiz gerek

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini art arda yedinci kez kez sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell, faiz kararı sonrası kameraların karşısına geçti.

Powell'ın açıklamasından önemli satır başları şöyle:



* Sıkı para duruşuna devam ediyoruz.

* Yıl sonu issizlik beklentisi yüzde 4. Enflasyonda beklentilerimiz hala çıpalanmış duruyor. Enflasyon hedefleri biraz daha dengeli hale geldi. Enflasyonun görünümü hala biraz daha belirsiz görünmeye devam ediyor.

* Veriler geldikçe politika patikamızı ayarlayacağız.

* Fed'in ana görevi fiylat istikrarı ve azami istihdam.

* Ekonomi sağlam kalır ve enflasyon devam eder ise faizleri gerektiği sürece olduğu yerde tutacağız. Elimize gelen aylık çekirdek PCE ve PCE verileri iyi ama yeterli değil.

* Nisan ve Mayıs ayı istihdam hızı hala güçlü. İşsizlik oranı düşük olmaya devam ediyor, göstergeler iş gücü piyasasının pandeminin hemen öncesi geri döndüğüne işaret ediyor.

* Göstergeler iş gücü piyasasının göreceli olarak sıkı olduğuna, ancak aşırı ısınmadığına işaret ediyorlar, enflasyon kayda değer şekilde hafifledi, son aylık enflasyon rakamları bir miktar gevşedi.

* Enflasyonun düşeceğine güveni artıracak daha fazla iyi veri girmeye ihtiyacımız var. Enflasyon konusunda ılımlı ilerleme sağladık, ancak daha fazla iyi veriye ihtiyaç var.

* Ekonomi sağlam kalır ve enflasyon devam eder ise faizleri gerektiği sürece olduğu yerde tutacağız. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya vermeye devam edeceğiz. Tahminlere yüksek güven duymuyoruz.

* Enflasyonun yüzde 2'ye doğru düşeceğine daha fazla güvene ihtiyacımız var. Enflasyon konusunda oldukça muhafazakar bir tahminimiz var, eğer daha iyi rakamlar görürsek, tahminlerin aşağı geldiğini göreceğimizi düşünüyorum.

* Bu kez değişen en büyük şey enflasyon tahmini oldu. FOMC, faizlerin Covid öncesi döneme gitmeyeceğini düşünmeye başladı.