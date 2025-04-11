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Karadağ’dan enerji ve turizm sektörüne yatırım çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretiyle gelişme kaydettiğini belirterek, ekonomik alanda da fırsatlar bulunduğunu söyledi. Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Mirsad Nurkovic Ankara Ticaret Odası Başkan Gürsel Baran’ı ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Karadağ’dan enerji ve turizm sektörüne yatırım çağrısı
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ANKARA (EKONOMİ)

ATO Başkanı Gürsel Baran, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazandığını vurgulayarak, “Son birkaç yılda Karadağ ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler önemli ilerleme kaydetti ve bu durum Karadağ’ı Balkanlar’daki Türk yatırımları için kilit bir destinasyon haline getirdi” dedi. Türkiye’nin Karadağ’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Baran iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini vurguladı.

Karadağ’ın coğrafi konumu, gelişen altyapısı ve Avrupa Birliği pazarlarına erişim kolaylığı nedeniyle iş insanları açısından stratejik bir ülke konumunda olduğunu, Türkiye’nin Karadağ’a en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geldiğini hatırlattı. Türk iş insanlarının Karadağ’da çok çeşitli alanlarda yatırımı bulunduğunu anlatan Baran, ATO üyelerinin çeşitli sektörler yanında teknik müşavirlik, müteahhitlik alanında çok güçlü olduğunun altını çizdi.

Nurkoviç: Karadağ en geç 2028’de AB’ye üye olacak

Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Mirsad Nurkovic de ülkesinin en geç 2028’de AB’ye üye olmayı beklediğini vurgulayarak, başta turizm olmak üzere fırsatlar sunduğunu kaydetti. Nurkovic, “Enerji ve turizm sektörlerinde yatırıma ihtiyacımız var. Türk iş insanlarını ülkemize yatırım için davet ediyoruz. Ülkemiz gerek AB üyeliği yolunda ilerlemesi, gerek işgücü niteliği, gerekse KDV ve istihdam destekleriyle yatırım için çok uygun” diye konuştu.

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