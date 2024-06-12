  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul'da 3 taşınmaz satacak
Takip Et

Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul'da 3 taşınmaz satacak

Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ait İstanbul'daki 3 taşınmazın ihaleyle satışı gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul'da 3 taşınmaz satacak
Takip Et

Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) 1. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Silivri ve Küçükçekmece ilçelerindeki taşınmazların satış ihaleleri kapalı teklif usulüyle yapılacak.

İhale kapsamında Silivri'nin Kurfallı Mahallesi'ndeki 122 bin 351,46 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 85 milyon 646 bin 22 lira, geçici teminat tutarı ise 2 milyon 569 bin 380 lira olarak belirlendi.

Küçükçekmece'nin Safra Mahallesi'ndeki 75,02 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 11 milyon 253 bin lira, geçici teminat tutarı 337 bin 590 lira olarak tespit edildi. Aynı mahalledeki 97,36 metrekarelik taşınmazın ise tahmini bedeli 14 milyon 604 bin lira, geçici teminat tutarı da 438 bin 120 lira olarak duyuruldu.

İhaleler, 25 Haziran Salı günü Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'daki adresinde gerçekleştirilecek.

TİGEM, ihaleyle küçükbaş hayvan satışını yapacakTİGEM, ihaleyle küçükbaş hayvan satışını yapacakEkonomi

 

Kulisler hareketlendi: Asgari ücrete ara zam kapıda mı?Kulisler hareketlendi: Asgari ücrete ara zam kapıda mı?Ekonomi

 

Diyanet’ten yemek ihalesi: Etler yüzde 10 yağlı ve erkek olacak, baklava fıstığı 1. kalite olacakDiyanet’ten yemek ihalesi: Etler yüzde 10 yağlı ve erkek olacak, baklava fıstığı 1. kalite olacakEkonomi

 

Türkiye'de satın alma gücü eriyor: Öğün başına 41 TL düşüyorTürkiye'de satın alma gücü eriyor: Öğün başına 41 TL düşüyorEkonomi

 