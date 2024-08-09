Mahfi Hoca hesapladı: Yılsonu enflasyon hedefi tutar mı?

Merkez Bankası’nın yılın 3. Enflasyon Raporu’nda yılsonu enflasyon hedeflerini değiştirmedi. Enflasyon hedeflerinin tutup tutmayacağı sıklıkla tartışılırken, İktisatçı Mahfi Eğilmez de “Kendime Yazılar” blogunda “2024 Yılsonu Enflasyon Tahmini”ni yayımladı.

Eğilmez, enflasyon tartışmalarında başrolde olan TÜİK’in enflasyon verilerini “uluslararası alanda geçerli” olması nedeniyle alırken, konuya dair şunları belirtti:

“Önce zihnimde hangi enflasyona göre tahminimi açıklamam gerektiğini bir tartıyorum: TÜİK’in açıkladığı enflasyon mu yoksa gerçekte yaşadığımız enflasyon mu? Hangisini tahminime temel olarak almalıyım? Sonuçta, her defasında, gerçeği yansıtmasa da uluslararası alanda geçerli kabul edilen TÜİK verilerini esas almanın doğru olacağı kanısına vardığım için tahminimi ona göre yapıyorum.”

Mahfi Eğilmez, oluşturduğu tabloda 2024 yılında açıklanan ilk 7 aylık ve yıllık enflasyon verisi üzerinden, yılın kalan 5 ayında enflasyonun aylık yüzde 1,5 ve 2,5 gelmesi üzerinden yılsonu tahminini açıkladı.

Yılın son 5 ayında aylık enflasyonun yüzde 2,5 gerçekleşmesi halinde “yılsonunda enflasyon yüzde 44,26 çıkacak demektir” diyen Eğilmez, Merkez Bankası’nın yılsonu tahmini olan yüzde 38’in gerçekleşmesi için de aylık ortalama enflasyonun yüzde 1,5 olması gerektiğini söylüyor ve şunları ekliyor:

“Geçmiş 20 ayın aylık enflasyon ortalamasının yüzde 3,92 olduğunu dikkate aldığımızda Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik yılsonu tahmininin tutması için mucizeler gerekiyor. Yüzde 44,6 bile zor bir hedef gibi duruyor. Bir de gerçek yaşamdaki enflasyon oranları var ki onu ne siz sorun ne ben söyleyeyim.”

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunda, 3. Çeyrek enflasyonda ortalamanın yaklaşık yüzde 2,5, son çeyrekte ise ortalama yaklaşık yüzde 1,5 olmasını beklediklerini açıklamıştı.