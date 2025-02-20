MAİB Başkanı Karavelioğlu: Teşvik sistemini güncellemenin tam zamanı

ANKARA (EKONOMİ)

Enflasyondaki gerileme olumlu olsa da değerli TL sayesinde kolayca getirilen ithal mallarla rekabet için yeterli olmadığını dile getiren Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu özellikle Aralık dış ticaret verilerinin üretimi sürdürmekte zorlandıklarının işareti olduğunu belirtti. Geçen yılki 15 milyar dolarlık makine dış ticaret açığının kapanması için acil önlemlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karavelioğlu, Sanayi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na teşvik belgeli ithalata sağlanan muafiyetin kaldırılması yönünde talepte bulunduklarını aktardı.

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, sektörün Ocak ayına ilişkin dış ticaret performansını değerlendirdi. Karavelioğlu, Ocak ihracatının miktar bazında yüzde 5.7, değer bazında ise yüzde 2.4 azalarak 2.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. İhracat fiyatlarındaki artışın etkisiyle değer bazındaki gerilemenin daha sınırlı kaldığını bildiren Karavelioğlu, Almanya’ya olan ihracatın yüzde 8 ile gerilemesini sürdürdüğünü vurguladı.

Türkiye’de yüksek faiz ve atıl kapasiteler nedeniyle yatırımların ertelendiğine dikkat çeken Kutlu Karavelioğlu bu kapsamda makine ve teçhizat sanayi üretiminin de gerilemeye devam ettiğini aktardı.

Trump yönetiminin uluslararası ilişkilerini dış ticaret ekseninde yeniden kurgulamayı amaçladığına vurgu yapan Kutlu Karavelioğlu, “2024'te mal ticaret açığı 1 trilyon doları aşan bir ülkede yeni yönetimin bütün ilişkilerinde verimlilik gözetmesi anlaşılır ve örnek alınarak yaygınlaşacak bir durum. Çin’in 310 milyar dolar, AB’nin 160 milyar dolardan fazla verdiği makine dış ticaretinde ABD’nin 230 milyar dolar açık veriyor olması ve bu trendin giderek teknoloji sınıfları en yüksek ürünlere doğru genişlemesi Amerikan toplumunun içine sindirebileceği bir durum değildi.” Dedi.

AB’nin öngörülebilir küresel ticaret sistemine bağlı kalacağına yönelik yaptığı açıklamanın iç kamuoyunun kaygılarına yönelik olduğunu kaydeden Karavelioğlu, “Dünya Ticaret Örgütü’nün gelişmekte olan ülkeleri kollayan kurallarından uzun zamandır şikayet eden ve Rusya’dan sonra dünyada tarife dışı engelleri en yüksek seviyede uygulayan bir bölge olan AB’nin el yükseltmeye hazırlıklı olduğu anlaşılıyor” diye konuştu.

“Teşvik sistemini güncellemenin tam zamanı”

Enflasyondaki gerileme olumlu olsa da değerli TL sayesinde kolayca getirilen ithal mallarla rekabet için yeterli olmadığını dile getiren Kutlu Karavelioğlu, özellikle Aralık dış ticaret verilerinin üretimi sürdürmekte zorlandıklarının işareti olduğunu belirtti. Karavelioğlu, Aralık ayındaki 4 milyar dolarlık ihracatın, sektörün iki aylık ihracat gelirine yakın olduğuna dikkat çekti.

Geçen yılki 15 milyar dolarlık makine dış açığının kapanması için acil önlemlere ihtiyaç olduğunu bildiren Kutlu Karavelioğlu, Sanayi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na teşvik belgeli ithalata sağlanan muafiyetin kaldırılması yönünde talepte bulunduklarını belirtti.

Karavelioğlu, “Uzak Doğu’nun bütün dünyayı yıldıran sübvansiyonlu ataklarına karşı artık hayati hale geldiğine inandığımız bu gelişme için iç ve dış konjonktür şimdikinden daha elverişli olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.