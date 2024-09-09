Morgan Stanley'den yeni petrol tahmini

Morgan Stanley, arz bolluğu devam ederken talep zorluklarının artması nedeniyle Brent ham petrol fiyat tahminlerini birkaç hafta içinde ikinci kez düşürdü.

Martijn Rats'ın da aralarında bulunduğu analistlerin notuna göre, küresel gösterge varil başına dördüncü çeyrekte ortalama 75 dolar olacak. Bu rakam, daha önce ekim ve aralık ayları arasında 80 dolar olarak öngörülürken, geçtiğimiz ay 85 dolar olarak açıklanmıştı.

Çin talebinin zayıfladığına dair süregelen endişeler, ABD ekonomisinin yavaşlayabileceğine dair sinyallerle birleşince Brent kısa süre önce 2021 sonundan bu yana en düşük kapanışa geriledi.

Petrol fiyatları, Mayıs 2023'ten beri en düşük seviyesine gerilediPetrol fiyatları, Mayıs 2023'ten beri en düşük seviyesine geriledi

Aynı zamanda, OPEC+'yı kendi üretim kısıtlamalarını gevşetme planını ertelemeye zorlayan üretim bolluğu devam ediyor. 9 Eylül tarihli raporda Rats ve meslektaşları, "Petrol fiyatlarının son dönemdeki yörüngesi, talebin önemli ölçüde zayıfladığı diğer dönemlerle benzerlik gösteriyor" dedi.

Citigroup da piyasanın aşırı arzlı göründüğünü ve OPEC+ daha derin bir kesintiye gitmezse fiyatların 2025 yılında varil başına ortalama 60 dolar olabileceğini söyledi.